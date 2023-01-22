Фотообъединение областного Союза журналистов готовит выставку «ФОТОГРАНИ».

Скоро откроется выставка «ФОТОГРАНИ».

В эти выходные всем Фотообъединением взялись и оформили в ИП «Россия — моя история» итоговую выставку под названием «ФотоГРАНИ».

За плечами — год творческой работы: пленеры, студийные съемки, экспедиции на Сахалин, Кольский полуостров, в заповедники, поездки в пресс-туры.

И вот теперь отчетная, в первую очередь для самих себя, выставка «ФотоГрани».

На выставке представлены работы членов Фотообъединения областного Союза журналистов, около 120 разножанровых фотографий.

Официальное открытие — 28 января в 13.00. Приходите!

Где всё будет — исторический парк «Россия — моя история» (г.Самара, Красноармейская, 131, ТЦ «Гудок», 3-й этаж).

Помощниками на развеске были Молодежная реДА!кция Самарской области и Совет ветеранов областного Союза журналистов.