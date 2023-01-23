Соболезнование

Самарское областное отделение Союза журналистов России с прискорбием сообщает, что на 62-м году жизни после продолжительной болезни скончался Крицкий Николай Егорович, супруг директора Самарского художественного музея, члена редакционного совета «Свежей газеты. Культуры» Аллы Леонидовны Шахматовой.

Выражаем глубокие соболезнования Алле Леонидовне Шахматовой и всей ее семье в связи с невосполнимой потерей.

Светлая память Николаю Егоровичу…

Прощание состоится 24 января в Храме святых Петра и Павла (г.Самара, ул.Буянова, 135а), в 11.00.