Души Цвета Покажем для детей из ДНР и ЛНР

Благотворительный фонд «Источник Веры» проводит творческие мастер-классы в целях поддержки прибывших детей и мам из ДНР и ЛНР.

Число беженцев, которые прибыли в Россию с территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с момента начала специальной операции РФ по защите Донбасса, составляет более 4,5 млн человек, из них 685 тысяч детей.

Дети и женщины – самая незащищенная часть населения Донбасса, находящаяся в бедственном положении. В условиях войны они, как никто другой, испытывают страх, боль и переживания.

Благодаря грантовой поддержке Благотворительный фонд «Источник Веры» проводит творческие мастер-классы в целях поддержки прибывших детей и мам из ДНР и ЛНР.

Цель данного проекта — это моральная и психологическая поддержка детей и их родителей, прибывших с территории ДНР и ЛНР.

Мастер-классы проходят раз в неделю и уже прошло более 10 занятий. За этот период участники проекта получили уроки живописи, познакомились с основами Мировой и Отечественной культуры. Их картины с каждым разом становятся все более профессиональными. Дети ждут наших встреч с нетерпением и рисуют с большим удовольствием. Под чётким руководством профессиональных художников у детей получаются шедевры, которые мы обязательно покажем на выставке, приуроченной ко Дню защиты детей. После каждого мастер-класса дети получают угощения от наших друзей-спонсоров.

Помимо мастер-классов с детьми мы проводим арт-терапию для мам, которая помогает им встретиться со своими чувствами, принять и бережно пережить их. Такой вид психологической помощи дает силы, возвращает радость и ощущение полноты жизни, поскольку опирается на творческий потенциал.

В ходе реализации арт-терапии для мам, прибывших из Донбасса, улучшилось их психоэмоциональное состояние, они стали более спокойными, наполнились положительной энергией и с новыми силами могут идти дальше, преодолевая все трудности, которые встречаются у них на пути.

Также для детей, прибывших из ДНР и ЛНР, мы провели праздники Дня именинника. Дети получили подарки и много положительных эмоций. Благодаря спонсорской помощи дети празднуют свой день рождения в кругу друзей за столом с различными вкусностями.

Данный проект является социально значимым и помогает обратить внимание к проблемам детей и взрослых прибывших с территории Донбасса.

Авторы текста:Благотворительный фонд «Источник Веры»