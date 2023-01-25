В историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани» .



В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «ФотоГрани», на которой будут представлены авторские работы участников Фотообъединения областного Союза журналистов.

Официальное открытие состоится 28 января (суббота), начало в 13.00

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России (СОО СЖР), Фотообъединение СОО СЖР, Исторический парк «Россия ­– моя история».

«ФотоГрани» – это возможность открыть глаза на то, что вы раньше не замечали, или не имели возможность увидеть.

Своим восприятием мира делятся члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России: Екатерина Афанасьева, Юрий Стрелец, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Андрей Ларионов, Георгий Фролов, Елена Фомина, Владимир Рубинчик, Арсений Самогоров, Наталия Шинкевич.

Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории­. Здесь и городская фотография, и архитектура, портреты, пейзажи, репортажная фотография, коллаж, фотоанималистика. Наряду с классической широко представлены концептуальные фотография, фотоарт. Зрителям также будет интересно познакомиться с набирающей сейчас популярность кинематографической фотографией.

Каждого автора отличают собственное видение действительности, понимание происходящего, свой стиль, свои приёмы.

Экспозиция включает порядка 115 работ.

Выставка «Фото Грани» будет работать с 25 января по 5 марта.

Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 — 19:00, понедельник — выходной. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+.

Адрес:

ТЦ «Гудок», Исторический парк «Россия – Моя история»

г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131

Тел. для справок:

8 (846)332-68-39 (Самарское областное отделение Союза журналистов России).

8 (846) 250-01-32 («Россия – моя история»).

Подробности на сайте и в группе в ВК Самарского областного отделения Союза журналистов России: http://sjrs.ru, https://vk.com/sjrs63