Открылась выставка «Рождествено в красках осени»

В выставочном зале Самарского Дома журналистов состоялось открытие итоговой выставки работ самарских художников, участников фестиваля-пленэра «Рождествено в красках осени».

Фестиваль-пленэр «Рождествено в красках осени» был проведен в селе Рождествено Волжского района Самарской области с 10 по 16 октября 2022 года по инициативе и всесторонней поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Евсеевича Хинштейна.

Проведение фестивалей-пленэров в разных населенных пунктах и территориях Волжского района Самарской области – это долгосрочный проект Историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Волжского района Самарской области, реализуемый сотрудниками совместно с Администрацией Волжского района и культурным сообществом Волжского района и Самарской области.

Деятельность по проведению фестивалей-пленэров направлена на художественное просвещение жителей Волжского района и создание коллекции художественных работ музея, показывающих красоту природы Волжского района, его культурно-историческую уникальность и колорит современной истории района. Каждый фестиваль-пленэр – это и творческая напряженная работа художников, и творческие встречи, и художественные мастер-классы, конкурсы и концерты.

С 2020 года фестивали-пленэры проводятся совместно с Самарским отделением Союза художников России. Самые известные самарские художники во главе с председателем Самарского отделения Дмитрием Юрьевичем Мантровым делятся своим творчеством с жителями волжских сел и поселков, создавая неповторимые художественные шедевры, позволяющие по-новому взглянуть на привычные пейзажи.

Деятельность по проведению фестивалей-пленэров привлекла внимание Александра Евсеевича Хинштейна, и для проведения очередного осеннего фестиваля-пленэра им была предложена территория Юго-Восточных Жигулей и село Рождествено, как одна из самых интересных и живописных не только в Волжском районе, но и во всей Самарской губернии.

Свои работы представили семь самарских художников – И. П. Доний, С. Г. Цедилов, Д. Ю. Мантров, Н. В. Какошкина, А. В. Мишагин, С. Г. Кузина, Н. Г. Кикин, профессионалы высокого уровня, постоянные участники межрегиональных, всероссийских и международных подобных проектов, за семь дней работы фестиваля-пленэра создали более 90 картин, отображающих красоты села Рождествено, его окрестностей, а также его исторических и памятных мест.

В ходе фестиваля-пленэра художниками были проведены ряд творческих встреч, мастер-классов с учащимися образовательных учреждений села Рождествено, его жителями.

В церемонии открытия выставки итоговых работ фестиваля-пленэра «Рождествено в красках осени» приняли участие депутат Государственной Думы Самарской области Александр Евсеевич Хинштейн, Глава Волжского района Евгений Александрович Макридин, самарские художники, участники фестиваля-пленэра «Рождествено в красках осени».

По итогам фестиваля-пленэра и выставки итоговых работ в дар Историко-краеведческому музею имени А. В. Юшкина Волжского района Самарской области будет передано 7 картин с видами мест села Рождествено и его окрестностей.

На открытии выставки итоговых работ фестиваля-пленэра «Рождествено в красках осени» посетители могут увидеть картины, написанные в Рождествено, встретиться с художниками и сотрудниками историко-краеведческого музея, узнать их дальнейшие творческие планы.

Работа выставки продлится с 1 по 27 февраля 2023 года.