Друзья, приглашаем вас 4 февраля на мастер-класс

«КАК СНИМАТЬ ПРИРОДУ?» в ИП «Россия — моя история» .

Секретами МАКРОСЪЕМКИ поделится профессиональный фотограф и биолог Наталия ШИНКЕВИЧ!



Удивительные кадры взаимоотношений в дикой природе покажет Владимир РУБИНЧИК, самарский путешественник, фотоохотник, мастер фотоанималистики.

Мастер-класс состоится 4 февраля ИП «Россия — моя история» (конференц-зале). С 14.00 до 15.30. Вход свободный! Приглашаем всех желающих!

Мастер-классы проводятся в рамках работы выставки «ФотоГрани».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение областного Союза журналистов, исторический парк «Россия — моя история».

Адрес: ТЦ «Гудок», Исторический парк «Россия – Моя история»

г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131.