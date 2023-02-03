В Доме журналиста прошла встреча Ирины Калягиной с руководителями творческих союзов

В Доме журналиста состоялась рабочая встреча врио министра культуры Ирины Евгеньевны Калягиной с председателями творческих союзов Самарской области, в ходе чего были обсуждены перспективные направления работы на 2023 год.

Участниками встречи стали: Ирина Владимировна Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области, Марк Григорьевич Левянт, председатель Самарской организации Союза композиторов России, Вадим Владиславович Корабельников, председатель Самарского региональногоотделения общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России», Александр Вениаминович Нагнибеда, председатель «Творческий Союз художников России», Александр Витальевич Громов, председатель Самарского отделения Союза писателей России, Дмитрий Юрьевич Мантров, председатель Самарской региональной Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», Нина Алексеевна Шумкова, председатель Самарского областного отделения кинематографистов России, Владимир Александрович Гальченко, председатель Самарского областного отделения Союза театральных деятелей России, Юрий Евгеньевич Астахов, председатель Самарской региональной организации Союза архитекторов России, Тамара Яковлевна Воробьева, заместитель председателя Самарского отделения СТД РФ (ВТО), директор театра «Актерский Дом» при Самарском Доме актера имени М.Г. Лазарева.

Ирина Евгеньевна Калягина поблагодарила коллег за активность в работе, и отметила вклад каждого в формировании культурного кластера в регионе, который концентрируется вокруг творческих союзов и формирует современную культурную повестку.

«Вы остаетесь сподвижниками своего дела. Благодаря вашему неравнодушному отношению сохраняются, ставшие брендовыми проекты, известные далеко за пределами нашей области — среди которых международный фестиваль «Кино-детям», многожанровый фестиваль «Волжские театральные сезоны», международный фестиваль «Музыкальные автографы» и многие другие.

Мы очень бережно и с большим уважением относимся к традициям, и как мне кажется, это главное, на чем держится культура нашего региона, потому что творческие люди это «штучные люди», их сложно сформировать. Важно их сохранить и поддержать на культурном поле, и то, что творческие союзы эту миссию на себя берут — это очень важно. Давайте продолжим работу в этом контексте» — отметила Ирина Калягина.

В ходе встречи речь шла о приоритетных направлениях в сфере культуры, где особое внимание должно уделяться подрастающему поколению, сохранению традиционных ценностей, исторической памяти и защите исторической правды.

Ирина Калягина отметила, что в своей деятельности важно ориентироваться на запросы жителей, предлагать проекты, постановки и другие «творческие продукты», которые бы находили отклик у публики.

Ирина Евгеньевна рассказала о работе, в которую включились творческие коллективы, активно участвующие в работе по поддержке наших ребят — военнослужащий и их семей. Это и выступления на мобилизационных пунктах и в госпиталях, сбор средств, приглашение на спектакли, выставки, концертные программы в ведущие учреждения культуры.

«Важно поддержать моральный дух, внутреннее состояние, чтобы семьи мобилизованных чувствовали нашу поддержку и тепло. Давайте обсудим, как вы могли бы участвовать в этом процессе» — обратилась Ирина Калягина к присутствующим.

Еще одно важное направление работы — вовлеченность творческих людей в инклюзивные проекты. Именно инклюзивные проекты позволяют приблизиться к пониманию, как живут другие. Таким примером может служить самарский проект — Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей», который дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство и реализовать свой творческий потенциал. Глава ведомства обратила внимание коллег о необходимости вовлечения таких людей в творческие проекты.

Ирина Цветкова, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, отметила, что творческие союзы в регионе живут плодотворной, полноценной и насыщенной жизнью.

«Мне кажется, мы — единственный в России регион, где так активно ведут свою деятельность творческие союзы. Дом художников, дом актера, дом литераторов, дом кино, союз архитекторов и так далее – все активны и всё бурлит в плане творческой деятельности. Открываются новые выставки, ставятся спектакли, выпускаются новые книги. Союзы объединяют ярких и талантливых людей и много делают для культуры в Губернии. Мы благодарны министерству культуры Самарской области за бережное и внимательное отношение к инициативам творческой интеллигенции региона» — отметила Ирина Цветкова.

Подводя итоги, участники отметили важность таких встреч и необходимость встречаться, для того чтобы оставаться в конструктивном диалоге.

По материалам пресс-службы министерства культуры Самарской области.