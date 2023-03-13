14 марта в Домжуре откроется выставка Ольги Мельниковой

В Доме журналиста 14 марта состоится открытие выставки Ольги Мельниковой «Мой окружающий мир», где будут представлены живопись, гобелены, эскизы.

Ольга Мельникова – член Союза художников России, член Творческого Союза художников России. Выпускница художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, (живописное отделение), в 2013 году окончила Академию культуры, кафедру декоративно-прикладного творчества. Лауреат Всероссийской художественной выставки «Молодость России» за произведение «Радужная мозаика» гобелен 2016 года, участник молодежного симпозиума-семинара по гобелену «Место и роль гобелена в современном архитектурном пространстве» 2017.

Живопись и ткачество дополняют друг друга, помогая лучше раскрыть задумку художника. Гобелен, создается значительно дольше, требуя усидчивости, внимательности, и умения сохранить мысль, эмоцию, идею от задумки в эскизе до реализации в законченное произведение. Пленэрная живопись – это попытка поймать состояние природы, которое быстро ускользает.

Художница задается целью создания красочных полотен, уютных тактильных гобеленов, несущих радость зрителю.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8 (846) 332-02-72.

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

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