«Добрые новости» — стартовала серия онлайн-лекториев

14 марта на площадке Самарского областного отделения Союза журналистов, в Домжуре, стартовала серия тематических лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости».

Лектории предназначены для подготовки лиц, занимающихся решением государственных задач по обеспечению информбезопасности страны, формированию устойчивых патриотических моделей реакции и активное освещение в СМИ и сети Интернет позитивной повестки.

Спикерами будут выступать региональные и федеральные эксперты в области реализации социальной политики, журналистики, социального проектирования, связей с общественностью и социальной рекламы.

Первый лекторий прошел в формате онлайн-видеоконференции, спикером была Светлана Колосова, президент консалтинговой группы «Старая площадь», кандидат психологических наук. Запись онлайн-лектория можно посмотреть в группе в ВК «Союз журналистов — Самара» по ссылке: https://vk.com/video-211638758_456239090

Модерировали конференцию члены Союза журналистов Росссии: Инна жичкина и Ирина Лукьянова.

Инна Жичкина — координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области. Ирина Лукьянова — председатель общественного совета федерального информационного проекта «Добрые новости», главный редактор издания «Свежая газета. Культура».