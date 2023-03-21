22 марта пройдет пресс-конференция, посвященная Всемирному метеорологическому дню.

22 марта в Доме журналиста состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному метеорологическому дню. Тема — «Будущее погоды, климата и воды через поколения. Прогноз весеннего половодья».
Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, ФГБУ «Приволжское УГМС».
В качестве эксперта на пресс-конференции выступит Демин Вячеслав Александрович, начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС».
Будут рассмотрены следующие вопросы:
- Всемирной метеорологической организации 150 лет.
- Особенности национальной Службы погоды в России.
- Изменение климата. Какие плюсы и минусы это сулит России?
- Прогноз весеннего половодья в Самарской области.
- Прогноз погоды.
Начало мероприятия — 11.00.
Приглашаем СМИ на мероприятие!
Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефону (846) 332-68-39. В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.
С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России