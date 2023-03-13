ГТРК «Самара» отметила юбилей областного телевещания

12 марта ГТРК «Самара» отметила 65-летие областного телевещания. С юбилейной датой поздравила коллектив ГТРК «Самара» Ирина Владидмировна Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России. В адрес директора ГТРТК «Самара» Елены Леонидовны Крыловой была отправлена поздравительная телеграмма:

«Уважаемая Елена Леонидовна! От всей души поздравляем Вас и весь коллектив с 65-летним телевещания! ГТРК «Самара» – большая творческая семья, создающая историю отечественного телевидения. Профессионалы! новаторы! Так держать! Творческого полета! Новых высот! Оптимизма! Ирина Цветкова, председатель Самарское областное отделение СЖР».