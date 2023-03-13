В Самаре в рамках информационного проекта «Добрые новости» пройдут онлайн-лектории

14 марта в 15:00 в Доме журналиста на базе Самарского областного отделения Союза журналистов России стартует серия тематических лекториев по подготовке «бойцов информационного фронта» в решении государственных задач обеспечения информационной безопасности страны, противостояния информационной агрессии из-вне, формирования устойчивых патриотических моделей реакции на информационное давление недружественных стран и активное освещение в СМИ и сети Интернет позитивной повестки.

Слушателями лектроиев станут представители органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеры общественного мнения.

В качестве спикеров выступят региональные и федеральные эксперты в области реализации социальной политики, журналистики, социального проектирования, связей с общественностью и социальной рекламы.

Лекторий пройдет в формате онлайн видеоконференции.

Федеральным спикером 14 марта станет Колосова Светлана Валентиновна, президент консалтинговой группы «Старая площадь», кандидат психологических наук, заместитель председателя комитета по GR Ассоциации медиа директоров России (АКМР), член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, обладатель статуса «Tоп-10 ведущих коучей России», обладательница наград и премий в профессиональной сфере: «Политические технологии», «Мастер политической̆ рекламы», «Элита PR», «Медиа-менеджер года», «Креативные технологии в PR» и пр.

В открытии примут участие координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Жичкина Инна Анатольевна, председатель общественного совета федерального информационного проекта «Добрые новости», главный редактор издания «Свежая газета. Культура» Лукьянова Ирина Анатольевна, заместитель руководителя департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области Озернова Ирина Владимировна.

«ДОБРЫЕ НОВОСТИ»

Проект «Добрые новости» реализуется с 2012 года. Проект направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, демонстрацию позитивных изменений в реализации социальной политики страны.

Главной целью проекта является изменение информационного фона с негативного на позитивный посредством распространения положительных практики в различных сферах, мотивационной информации для людей разных возрастных групп, профессий, рода деятельности, поддержку российских военнослужащих, участников СВО, и членов их семей, истории героев и подвигов, развитие подвижнической деятельности, волонтерских движений и патриотических объединений, помощь отдельным людям и организациям, помогающих российским военнослужащим и членам их семей, защиту Отечественной истории и исторической правды, сохранение исторической памяти.

Проект включает в себя проведение конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурса юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучших реализованных проектов Самарской области, а также регионального форума с приглашением федеральных экспертов.

Подробности : http://sjrs.ru/wp/?p=23223