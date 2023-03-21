«ДОБРЫЕ НОВОСТИ» Прими участие в онлайн-лектории!

22 марта в Самаре, на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета состоится тематический лекторий.

Будут ракрыты следующие темы: «Тренды и инновации российского образования», «Особенности современного медиаобразования», «Профессия «журналист».

Оганизатор проекта — Самарское областное отделение Союза журналисов России.

Лекторий проводится в рамках федерального инфрмационного проекта «Добрые новости» с целью повышения квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики, работе со школьными СМИ и по формированию медиа центров.

Спикерами выступят:

— Светлана Бакулина, кандидат культурологии, и.о. ректора Самарского государственного социально-педагогического университета;

— Денис Яковлев, руководитель Центра развития детской и юношеской журналистики, кино, фото и медиасферы Самарской области, руководитель детского творческого объединения «Телестудия » Товарищ», главный редактор сетевого издания «Самарский внешкольник».

— Светлана Жданова, член правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, журналист программы «Культпросвет» службы радиовещания ГТРК «Самара».

Cтать слушателем обучения можно дистанционно, просмотрев трансляцию. Всё начнется 15.00 по самарскому времени.