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Союзу журналистов требуется пресс-секретарь!

В Союзе журналистов открыта вакансия пресс-секретаря. Будем рады рассмотреть ваше резюме!

images (3)Зарплата — от 28 500 ₽ до вычета НДФЛ.

Место работы: Самарское областное отделение Союза журналистов России
г. Самара, Самарская улица, 179 (Дом журналиста).
Условия: полный рабочий день, опыт работы — от 1 года.
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ.
Функциональные бязанности:
  • Организация и проведение пресс-конференций.
  • Работа со СМИ, подготовка и передача в средства массовой информации текстов, официальных сообщений, пресс-релизов.
  • Ведение сайта «Союз журналистов Самара», группы в соцсетях.
  • Участие в проектной деятельности, в подготовке и проведении творческих мероприятий Союза журналистов.
  • Подготовка ежедневных обзоров прессы, мониторинг СМИ.
  • Работа с документами.

Требования:

  • высшее образование (можно неоконченное высшее), коммуникабельность, инициативность, грамотная письменная и устная речь.

Условия:

  • Работа в уютном офисе, в центре города (г. Самара, ул. Самарская, д. 179, Дом журналиста).
  • Возможность обучения, профессионального роста.
  • Возможность дополнительного заработка.
  • Удобная транспортная развязка (рядом находится оставновка, большой выбор транспорта).
  • Время работы — с 10.00 до 17.30.
  • График работы 5/2 (выходые — суббота, воскресенье). Отпуск — 28 календарных дней.
  • Трудовой договор. Белая зарплата, без задержек.
Ключевые навыки: творчество, организация мероприятий, грамотность, PR, опытный пользовать ПК, знание MS Office, написание текстов.
Адрес места работы:
Самара, Самарская улица, 179А

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Контактная информация

Звонить Ольг Борисовне Лагутиной с 10.00 до 17.00  по тел.: 8 (846) 333-65-48, в будние дни; электронная почта — dj179@mail.ru .