Союзу журналистов требуется пресс-секретарь!

В Союзе журналистов открыта вакансия пресс-секретаря. Будем рады рассмотреть ваше резюме!
Зарплата — от 28 500 ₽ до вычета НДФЛ.
г. Самара, Самарская улица, 179 (Дом журналиста).
Условия: полный рабочий день, опыт работы — от 1 года.
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ.
Функциональные бязанности:
- Организация и проведение пресс-конференций.
- Работа со СМИ, подготовка и передача в средства массовой информации текстов, официальных сообщений, пресс-релизов.
- Ведение сайта «Союз журналистов Самара», группы в соцсетях.
- Участие в проектной деятельности, в подготовке и проведении творческих мероприятий Союза журналистов.
- Подготовка ежедневных обзоров прессы, мониторинг СМИ.
- Работа с документами.
Требования:
- высшее образование (можно неоконченное высшее), коммуникабельность, инициативность, грамотная письменная и устная речь.
Условия:
- Работа в уютном офисе, в центре города (г. Самара, ул. Самарская, д. 179, Дом журналиста).
- Возможность обучения, профессионального роста.
- Возможность дополнительного заработка.
- Удобная транспортная развязка (рядом находится оставновка, большой выбор транспорта).
- Время работы — с 10.00 до 17.30.
- График работы 5/2 (выходые — суббота, воскресенье). Отпуск — 28 календарных дней.
- Трудовой договор. Белая зарплата, без задержек.
Ключевые навыки: творчество, организация мероприятий, грамотность, PR, опытный пользовать ПК, знание MS Office, написание текстов.
Адрес места работы:
Самара, Самарская улица, 179А
Контактная информация
Звонить Ольг Борисовне Лагутиной с 10.00 до 17.00 по тел.: 8 (846) 333-65-48, в будние дни; электронная почта — dj179@mail.ru .