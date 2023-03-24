24 марта онлайн-лекторий в рамках проекта «Добрые новости»

24 марта в 15:00 состоится продолжение тематического онлайн-лектория, направленного на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений.

Организатор мероприятия — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Посмотреть трансляцию лектория можно в группе ВК «Союз журналистов — Самара» по ссылке https://vk.com/video-211638758_456239094 .

Спикерами дня станут Председатель Комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, депутат Самарской Губернской Думы, Председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», Почетный работник общего образования Российской Федерации, директор МБОУ Гимназия №3 г.о. Самара Светлана Ильина.



Федеральные спикеры: руководитель проектной группы по межпоколенческим коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью, член Экспертного совета Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Молодежная политика», спикер форума Российского военно-исторического общества «История для будущего. Информационный фронт» Вячеслав Завалин и исполнительный директор Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME Инга Лев.