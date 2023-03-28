Сегодня вышел в свет юбилейный, 250-й, номер «Свежей газеты. Культуры»!

28 марта вышел в свет юбилейгый — 250-й! — номер «Свежей газеты. Культуры». В этом году по счету он пятый. «Свежая газета. Культура» – культурно-просветительское издание. Учредителем издания является Самарское областное отделение Союза журналистов России. Выпускается при поддержке министерства культуры Самарской области, Ассоциации творческих союзов Самарской области. «Свежая газета. Культура» является источником уникальной и ценной искусствоведческой информации, служит площадкой для сообщества художественных критиков, занимающихся анализом художественных произведений.

Газета издается с сентября 2011 года.

Издание информирует жителей Самарской области о событиях, происходящих в сфере культуры Самарской губернии, России, Зарубежья, что способствует развитию внимания к различным видам искусства, существенному росту читательских интересов к вопросам художественной культуры, в том числе в молодежной и студенческой среде. Пользуется большой популярностью среди широкого круга читателей, представителей творческих профессий, деятелей культуры и образования. Материалы издания о роли искусства, о деятелях культуры и истории развития культуры региона изучаются на занятиях в учебных заведениях.

Скачать юбилейный номер можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/dQp3/wh54SvtnK