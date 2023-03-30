31 марта прослушай онлайн-лекторий о работе печатных СМИ!

31 марта в 15:00 состоится тематический онлайн-лекторий, который будет посвящен работе печатных СМИ. Спикерами станут редактор, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Ольга Новикова, заместитель главного редактора издания «Самарская газета» Елена Преснухина и председатель общественного совета федерального информационного проекта «Добрые новости», главный редактор издания «Свежая газета. Культура» Ирина Лукьянова, которая также выступит в роли модератора.

Организатор мероприятия — Самарское областное отделение Союза журналистов России.