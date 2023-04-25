Приглашаем на собрание, посвященное подготовке к Фестивалю прессы!

26 апреля в 16.00 в Доме журналиста (Самарская. д.179) состоится оргсобрание по подготовке к Фестивалю «Пресса-2023».



На оргсобрании будет сообщено об условиях участия в фестивале, а также состоится жеребьевка — распределение площадок среди участников.

Праздник журналистики — Фестиваль прессы — по традиции будет проходить в Струковском саду. В этом году он будет 28-м по счету и запланирован на 27 мая.

В Фестивале примут участие ведущие средства массовой информации города и области — редакции газет, телерадиокомпаний, радиостанций, а также Интернет-издания, пресс-службы, ведомственные, студенческие и школьные СМИ.

Организатор: Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Приглашаем представителей СМИ на оргсобрание!

О своем участии просим сообщить по тел. 332-02-72 или на адрес: spress@samtelecom.ru.