Переупаковка: прими участие в вебинаре Союза журналистов!

Уважаемые коллеги!

На базе учебного центра Союза журналистов России стартует традиционная серия бесплатных вебинаров для журналистов, представителей СМИ и сотрудников пресс-служб.

Организатор – Союз журналистов России. Приглашаем вас и ваших коллег принять в них участие.

Тема апрельского вебинара: «Переупаковка и текучесть контента – синдикация, курирование, адаптация и ресайз». Он пройдет 26 апреля 2023 г., на площадке Pruffme, начало – в 13.00 (мск.)

Проведет вебинар Елена Шитикова, медиаэксперт, главный редактор издательско-полиграфического холдинга «Планета», главный редактор газеты «Мой район. Москва», кандидат филологических наук, PHD, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, преподаватель Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса.

Предварительная регистрация не нужна.

Ссылка для входа участников вебинара:

https://us02web.zoom.us/j/82565162818?pwd=QmxYZEVueFJ..