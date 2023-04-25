В Самаре, в Троице-Сергиевом Храме, 25 апреля прошло богослужение в память об ушедших журналистах губернии.



Согласно традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России и Архимандритом Георгием (Шестун), на службу собрались сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. День поминовения дает возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.

На сегодня в «Скорбном списке» областного Союза журналистов 517 имен. Для журналистского сообщества это не просто список – за каждым именем стоит личность, профессионал своего дела. Первая служба в память об ушедших товарищах прошла в 1996 году в Доме журналиста, вел ее Архимандрит Георгий (Шестун). Печально видеть основоположника этой незыблемой традиции последних лет в свежем поминальном списке. День поминовения журналистов прошел в 27-ой раз.

Цветкова И. В., председатель Самарского областного отделения СЖР: «Наш любимый отец Георгий, основатель Дня поминовения журналистов, покинувший нас в прошлом году, говорил: там, на небесах, уже есть вторая наша организация. Когда мы начинали в 96-м, не было и ста журналистов в поминальном списке. Теперь он перешагнул рубеж в пятьсот человек. В прошлом году мы потеряли замечательных журналистов. Хотелось бы вспомнить несколько имен, потому что их многие знали. Это Владислав Князев, супруги Симатовы: Валентина Николаевна, ушла из жизни в прошлом году, ее супруг Сергей Александрович – в этом. Для нас это большая потеря. Но, как говорят, слезы на лице высохнут, а память останется. Память о них остается в наших сердцах».

За последний год (с мая 2022 г. по апрель 2023 г.) из жизни ушли тринадцать наших коллег:

Востриков Владимир Николаевич

Гальчинская Ольга

Дмитренко Алексей Леонидович

Добрынина Валентина Васильевна

Комин Владимир Валентинович

Князев Владислав Владимирович

Колодий Петр Павлович

Михайлова Наталья Ивановна

Мордасова Ирина Григорьевна

Симатова Валентина Николаевна

Симатов Сергей Александрович

Шестун Евгений Владимирович

Яркая Людмила Павловна

Светлая память нашим товарищам!

В память об ушедших коллегах областной Союз журналистов также ежегодно проводит конкурсы: «Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы», «Областной профессиональный конкурс журналистских коллективов имени Павла Гроссмана», региональный журналистский конкурс «Общество и полиция – вместе легче» памяти Нины Суглоб, а также конкурсы именных премий: «С открытым забралом» имени Валерия Иванова, «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой, «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова, «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой.