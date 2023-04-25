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Память останется

В Самаре, в Троице-Сергиевом Храме, 25 апреля прошло богослужение в память об ушедших журналистах губернии.

Согласно традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России и Архимандритом Георгием (Шестун), на службу собрались сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. День поминовения дает возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.

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На сегодня в «Скорбном списке» областного Союза журналистов 517 имен. Для журналистского сообщества это не просто список – за каждым именем стоит личность, профессионал своего дела. Первая служба в память об ушедших товарищах прошла в 1996 году в Доме журналиста, вел ее Архимандрит Георгий (Шестун). Печально видеть основоположника этой незыблемой традиции последних лет в свежем поминальном списке. День поминовения журналистов прошел в 27-ой раз.

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Цветкова И. В., председатель Самарского областного отделения СЖР: «Наш любимый отец Георгий, основатель Дня поминовения журналистов, покинувший нас в прошлом году, говорил: там, на небесах, уже есть вторая наша организация. Когда мы начинали в 96-м, не было и ста журналистов в поминальном списке. Теперь он перешагнул рубеж в пятьсот человек. В прошлом году мы потеряли замечательных журналистов. Хотелось бы вспомнить несколько имен, потому что их многие знали. Это Владислав Князев, супруги Симатовы: Валентина Николаевна, ушла из жизни в прошлом году, ее супруг Сергей Александрович – в этом. Для нас это большая потеря. Но, как говорят, слезы на лице высохнут, а память останется. Память о них остается в наших сердцах».

За последний год (с мая 2022 г. по апрель 2023 г.) из жизни ушли тринадцать наших коллег:

  • Востриков Владимир Николаевич
  • Гальчинская Ольга
  • Дмитренко Алексей Леонидович
  • Добрынина Валентина Васильевна
  • Комин Владимир Валентинович
  • Князев Владислав Владимирович
  • Колодий Петр Павлович
  • Михайлова Наталья Ивановна
  • Мордасова Ирина Григорьевна
  • Симатова Валентина Николаевна
  • Симатов Сергей Александрович
  • Шестун Евгений Владимирович
  • Яркая Людмила Павловна

Светлая память нашим товарищам!

В память об ушедших коллегах областной Союз журналистов также ежегодно проводит конкурсы: «Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы», «Областной профессиональный конкурс журналистских коллективов имени Павла Гроссмана», региональный журналистский конкурс «Общество и полиция – вместе легче» памяти Нины Суглоб, а также конкурсы именных премий: «С открытым забралом» имени Валерия Иванова, «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой, «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова, «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой. 

 