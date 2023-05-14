Приглашаем на молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»!

20 мая 2023 года на территории восстанавливаемого Покровского Александро-Чагринского монастыря (пос. Кировский, Красноармейского района). ройдёт традиционный ежегодный молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском».

Соорганизатором Фестиваля выступает Администрация Красноармейского района, Самарское областное отделение Союза журналистов России, АНО «Потенциал», паломническая служба Кинельской епархии и другие общественные организации.

Сбор гостей с 10.00. В 11.00 начнется концерт, который объединит молодых исполнителей различных направлений музыки. У зрителей будет возможность услышать редкие музыкальные инструменты. Для посетителей фестиваля традиционно будет проведена экскурсия по монастырю.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по колокольному звону, рисованию сирени и пейзажей, варке сиреневого варенья, росписи пряников, в гончарном и столярном мастерстве, резьбе по дереву, изготовлению свечей, владению саблей, а также можно будет сделать захватывающие фотографии с колокольни и получить свой портрет от шаржиста. В этом году для ребят пройдут встречи с интересными людьми, посвященные самоопределению и поиску себя в профессиональной сфере.

Программа фестиваля ориентирован на школьников и молодежь, также будет интересна для семейного отдыха.

Приглашаются все желающие! Посещение свободное.

Добраться до монастыря можно на личном автотранспорте по адресу: Самарская область, Красноармейский район, пос. Кировский, Покровский Александро-Чагринский монастырь. 20 мая в 8.45 от автостанции Аврора планируется автобус до монастыря и в 16.00 обратно в Самару. Забронировать место можно по телефону 89879508333, Беата.

Справочно:

В 1885г. был учрежден Чагринский Покровский монастырь, где и совершал своё служение св. прав. Александр Чагринский, чтимый святой Самарской земли, который вел значимую просветительскую деятельность, в том числе среди молодёжи. До 1000 паломников в день нередко приходили в Чагринскую обитель.

В летописях сохранилось описание монастыря, утопающего в душистой сирени. По сей день та самая сирень цветет на землях монастыря и ведется работа по воссозданию монастырского сада.

В 1920г. Покровский Чагринский монастырь был закрыт и позже полностью разрушен.

В 2016г. году с благословения Епископа Кинельского и Безенчукского Софрония началось восстановление Чагринского монастыря трудами игумена Петра (Луканова).

Покровский Александров-Чагринский женский монастырь в планах — это восстановленная духовная жизнь обители с возможностью ведения просветительской деятельности, в том числе среди молодёжи, молодёжный антикризисный центр, молитвенная тропка в сиреневом саду для паломников и своё монастырское хозяйство.