Приглашаем на пресс-конференцию «Парусный спорт в Самарской области: главные регаты сезона 2023 года…».

17 мая в Доме журналиста состоится пресс-конференция на тему: «Парусный спорт в Самарской области: главные регаты сезона 2023 года. Спортивные достижения. Перспективы развития».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, РОО «Самарская областная федерация парусного спорта», Федерация парусного спорта г. Самары.

В пресс-конференции примут участие президент Самарской областной федерации парусного спорта Евгений Алексеевич Козлов, тренер высшей категории ГАУ ДО СО «Спортивная школа олимпийского резерва № 6″ Галина Эдуардовна Сиперович, президент Федерации парусного спорта г. Самары Михаил Маркович Баскин, участники всероссийских соревнований, мастера спорта по парусу.

На пресс-конференции будет представлен календарь соревнований по парусному спорту в 2023 году областного, городского, всероссийского уровней. СМИ смогут получить аккредитацию на предстоящие соревнования. Также будет рассказано о достижениях и перспективах развития парусного спорта в регионе, о новых направлениях.

Начало — в 12.00. Место проведения — г.Самара, ул.Самарская, д.179, Дом журналиста.

Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!

Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 332-02-72. В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

Напомним, что Самарское областное отделение Союза журналистов России на протяжении многих лет выступает информационным партнером спортивных мероприятий по парусному спорту, участвует в организации пресс-туров на регаты, проводит пресс-конференции, привлекает фотографов к съемкам регат.