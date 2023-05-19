«Души цвета покажем» — «Источник Веры» готовит праздник, посвященный Дню защиты детей

Благотворительный фонд «Источник Веры» готовит праздник ко Дню защиты детей, в котором наряду с самарскими детьми примут участие дети, прибывшие из Донбасса.

Число беженцев, которые прибыли в Россию с территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с момента начала специальной операции РФ по защите Донбасса, составляет более 4,5 млн человек, из них 685 тысяч детей. Дети и женщины – самая незащищенная часть населения Донбасса, находящаяся в бедственном положении. В условиях войны они, как никто другой, испытывают страх, боль и переживания.

Благодаря грантовой поддержке Благотворительный фонд «Источник Веры» проводит творческие мастер-классы в целях поддержки прибывших детей и мам из ДНР и ЛНР.

Цель данного проекта это моральная и психологическая поддержка детей и их родителей, прибывших с территории ДНР и ЛНР.

Раз в неделю проводятся творческие занятия для детей и мам. Ребята с нетерпением ждут этих занятий, их умения растут с каждым днем. Мамы получают на занятиях эмоциональную и психологическую разгрузку.

3 июня 2023 года в 12.00 в рамках проекта «Души Цвета Покажем для детей из ДНР и ЛНР» будет проведен праздник для детей, прибывших из Донбасса, посвящённый Дню защиты детей. В рамках мероприятия пройдёт выставка картин, написанных ребятами и мамами за время проведения проекта, будет организована праздничная программа и сладкий стол.

Место проведения мероприятия: 3 июня в 12.00, ПВР «Дубки» по адресу ул. Демократическая д. 52.

Приглашаем присоединится всех желающих и поздравить детей с праздником.