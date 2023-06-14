Анонс, Объявление

Как мы этим летом… 15 июня состоится заседание Фотообъединения

 15 июня в Доме журналиста состоится встреча членов  Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.
ПРОГРАММА:

  1. Творческие отчеты  (последние поездки, события, помощь в проектах)
  2. Подготовка юбилейного фотоальбома.
  3. Подготовка выставки «Люди России»
  4. Поездка в музей Волжского района (село дубовый Умет), организация творческих встреч в рамках выставки «ФотоГрани» — нам предлагают выбрать дату — с 19 по 23 июня.
  5. Как мы этим летом… — ближайшие планы и предложения на лето.
Начало — в 17.30.
Приглашаются члены Фотообъединения и все желающие!
О своем участие просим сообщить по тел. 8(846)332-68-39 или по электронной почте spress@samtelecom.ru.