Как мы этим летом… 15 июня состоится заседание Фотообъединения

15 июня в Доме журналиста состоится встреча членов Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

ПРОГРАММА:

Творческие отчеты (последние поездки, события, помощь в проектах) Подготовка юбилейного фотоальбома. Подготовка выставки «Люди России» Поездка в музей Волжского района (село дубовый Умет), организация творческих встреч в рамках выставки «ФотоГрани» — нам предлагают выбрать дату — с 19 по 23 июня. Как мы этим летом… — ближайшие планы и предложения на лето.

Начало — в 17.30.

Приглашаются члены Фотообъединения и все желающие!

О своем участие просим сообщить по тел. 8(846)332-68-39 или по электронной почте spress@samtelecom.ru.