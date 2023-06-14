Как мы этим летом… 15 июня состоится заседание Фотообъединения

15 июня в Доме журналиста состоится встреча членов Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.
ПРОГРАММА:
- Творческие отчеты (последние поездки, события, помощь в проектах)
- Подготовка юбилейного фотоальбома.
- Подготовка выставки «Люди России»
- Поездка в музей Волжского района (село дубовый Умет), организация творческих встреч в рамках выставки «ФотоГрани» — нам предлагают выбрать дату — с 19 по 23 июня.
- Как мы этим летом… — ближайшие планы и предложения на лето.
Начало — в 17.30.
Приглашаются члены Фотообъединения и все желающие!
О своем участие просим сообщить по тел. 8(846)332-68-39 или по электронной почте spress@samtelecom.ru.