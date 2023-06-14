Защищать Россию оружием и словом

13 июня Президент России Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами в Кремле.



В ней приняли участие 18 журналистов и блогеров. Владимир Путин ответил на все самые острые вопросы, которые в последнее время волновали многих россиян в связи с проведением СВО, атаками на российские приграничные регионы, контрнаступлением ВСУ и слухами о новой волне мобилизации. В начале беседы корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выразил надежду, что разговор с президентом будет откровенным. «С моей стороны — точно, обещаю», — заявил Путин и выполнил свое обещание.

- Здесь все очень опытные люди… Такие, как, вы, которые под пулями побывали… — отметил Владимир Путин.

Беседа получилась эмоциональной и напряженной.

Наш земляк, Илья Круговой, член Союза журналистов России, один из тех, кто с оружием в руках защищает свою Родину и трудится военным корреспондентом. Об этом его Персональный ТГ-канал мобилизованного журналиста. О своей деятельности в зоне СВО он пишет: «Никто и никогда не даст в руки военкору оружие. Если только он не действующий военный. Взять, к примеру, меня. Я вроде как стрелок-пехотинец, но еще вдобавок и военкор. В буквальном смысле слова. То есть я военный-корреспондент. У меня есть личный АК-74, вписанный в военный билет, у меня есть эфки. Потому, что я — действующий военный. И в случае опасности — наступления, штурма — я забуду, что я корреспондент. Я мгновенно превращусь в военного со всеми вытекающими (для врага) последствиями. Если корреспондентом я научился быть самостоятельно с нуля, то военным меня научила быть Родина. И, не в упрек коллегам по журналистскому ремеслу, я не буду кричать: «Не стреляйте! Я — журналист». Я буду стрелять в ответ. Вот и вся разница между «военкорами» и военными корреспондентами. Хотите стать военными корреспондентами и получить оружие? Добро пожаловать в Российскую Армию».

Илья продолжает действовать по всем фронтам: военным и информационным. Не только выполняет свой военный долг, но и профессиональный долг журналиста, рассказывая о том, что происходит на передовой, поднимая дух боевых товарищей и людей, далеких от военных действий… В настоящее время это очень важно и заслуживает большого уважения.