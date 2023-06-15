Приглашаем СМИ на мероприятие!

17 июня 2023 года состоится шестой региональный этап Первого всероссийского детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей». Мероприятие пройдет на территории тренировочной площадки ГАУ СО «Самара Арена» «Восход» (тренировочное поле стадиона «Солидарность Самара Арена»).



Организаторы: благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен» при спонсорской поддержке БФ «Ренова» и АО «Росэнергоатом». Информационный партнер – Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Главная цель турнира – подарить детям яркий футбольный праздник, а также дать им возможность показать свои способности в футболе, и, пообщавшись со звездами российского футбола, получить заряд оптимизма и яркие воспоминания.

В турнире «Чемпионат Победителей» примут участие воспитанники детских домов, дети из неполных семей, подростки с ограниченными возможностями, а также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

На футбольное поле выйдут восемь детских команд из Самарской области, чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года:

1. Команда «Гармония» (ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония»);

2. Команда «Активисты» (ГКУ СО СРЦН «Наш дом», Новокуйбышевск);

3. Команда «Единство» (ГКУ СО ЦП ДОПР «Единство», Тольятти);

4. Команда «Крылья Ровесника» (ГКУ СО «КЦСО «Ровесник», Самара);

5. Команда «Иволга» (ЦП ДОПР «Иволга», Самара);

6. Команда «Факел» (ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин»);

7. Команда «Искра» (ГКУ СО ЦП ДОПР «Искра», Сызрань);

8. Команда «Наши дети».

Специальные гости турнира — команда детей с ОВЗ «Крылья мечты». Они сыграют в футбол со звездами «Звездный матч».

Юных футболистов ожидает групповой этап, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти», а также показательные выступления детских спортивных и творческих коллективов Самарской области. Кульминацией турнира будет гала-матч, в котором все дети вместе попробуют обыграть команду профессиональных футболистов, в состав которой войдут звезды российского футбола Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Никита Баженов.

По результатам пяти предыдущих отборочных этапов финалистами Чемпионата Победителей стали: команда «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» из г. Рязань, «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Саранск, команда ГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Пермь, команда «Наши дети» из г. Барнаул и команда «Интер-Пугачев» из Саратовской области. Кто выйдет в финал после шестого этапа, покажет время.

Первенство проводит благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен» при спонсорской поддержке БФ «Ренова» и АО «Росэнергоатом».

Информационные партнеры «Чемпионата Победителей»: Самарское областное отделение Союза журналистов России, спортивный портал Sports.ru, сетевое издание «Экспресс газета — Online», Первое Подмосковное радио и информационный портал «На Рублевке, на Новой Риге» и другие.

ПРОГРАММА:

11.35–12.00. Торжественное открытие турнира. Приветствие участников, официальных лиц и почетных гостей. Символический розыгрыш мяча для старта турнира, фото команд и гостей на память.

12.00 – 12.20. — Пресс-подход.

12.00 – 13.50. — Начало игр. Проведение группового этапа.

13.50 – 14.20. — Обед для участников

14.20 – 14.25. — Спортивный номер приглашенных коллективов.

14.25. – 15.00. — Матчи за 7, 5 место и 2 полуфинала

15.00. – 15.20. — Турнир «Король пенальти»

15.00 – 15.40. — Автограф-сессия

15.20 – 15.55. — Матч за 3 место и финал (параллельно на 2-х площадках)

15.55 – 16.10. — «Звездный матч»: дети с ограниченными возможностями здоровья играют с известными футболистами.

16.10 – 16.40 — Гала-матч (все команды детей играют с командой футбольных звезд).

16.40 – 17.00- Награждение всех участников, фотосессия. Отъезд.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация:

по электронной почте samara.samara@mail.ru и по телефону +7-927-699-57-67 – Татьяна Анзонгер. В заявке на аккредитацию указать название СМИ, Ф.И.О., должность, тел. контакта, электронной почты.

Контактное лицо на мероприятии для СМИ:

Татьяна Анзонгер, тел. +7-927-699-57-67.

С уважением, пресс-служба

Самарского областного отделения

Союза журналистов России

8 (846) 332-68-39, 332-02-72, spress@samtelecom.ru, dj179@mil.ru

Дополнительная информация о турнире представлена на официальном сайте

и в аккаунтах в социальных сетях:

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