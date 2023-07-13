В помощь абитуриенту

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный журналист РФ: «Журналист в своей деятельности руководствуется профессиональным кодексом журналиста. Он несет ответственность за каждое свое слово. Прежде, чем выпустить в свет информацию, он должен сто раз перепроверить факты. Каждый журналист выбирает свой путь, свои темы. Должен владеть словом, быть в курсе предмета обсуждения. Призвание журналиста – своим трудом делать этот мир лучше, творить добро, нести людям свет, обеспечивать общество качественной информацией».

В разгар приемных кампаний ВУЗов рассказываем о профессии «Журналист»: как определяет эту профессию закон, кем можно работать по специальности, какими этическими нормами и правилами должен руководствоваться «профессионал слова» в своей работе.

Закон РФ гласит: «Под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по её уполномочию.» (Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»).

Основная задача журналиста — держать население в курсе всех последних событий района, города, государства, мира.

Существует огромное количество направлений деятельности журналистов. Специалист этого спектра может работать:

• Корреспондентом или репортером. В рамках этой специализации, журналисту предстоит выезжать на места съемок. Собирать первоначальную информацию. Опрашивать жителей местности, в которой работает. Систематизировать информацию. А затем снимать события с места происшествия, выдавая данные людям.

• Обозревателем или аналитиком. Специалист этого спектра пишет обзоры на различные события. Собирает всю необходимую информацию для того, чтобы выдать ее в эфир. Специалисты могут писать расследования. Информационные статьи. Комментарии к событиям, и многие другие виды материалов.

• Корректором. Специалист этого спектра не занимается творчеством. Он специализируется исключительно на технической стороне вопроса. Делает так, чтобы в текстах не было различных ошибок и помарок.

• Редактором. Как традиционным редактором, так и главным, выпускающим. Специалист этого спектра прорабатывает сценарий различных выпусков новостных, информационных программ. С нуля и до выхода в эфир.

• Телерадиоведущим. Специалист этого спектра занимается формированием новостей. А также выпускает различные передачи.

Особенность профессии журналист состоит в том, что специалист может работать в каком-либо конкретном жанре. Он имеет возможность выбрать информационное направление. Также, он может заниматься аналитикой или художественной журналистикой. Специалист может работать в своей теме: развлекательная сфера, спорт, мода, наука, техника, а также многих других направлениях.

Журналист должен обладать следующими качествами. Быть:

• Коммуникабельным. Уметь общаться с людьми. Уговаривать их поучаствовать в сюжете. Заводить знакомства. И многое другое.

• Грамотным. Уметь правильно разговаривать. Писать без ошибок.

• Аналитиком. Уметь анализировать ситуации. Доводить мысли до общества.

• Толерантным. Быть объективным по отношению к абсолютно разным людям. Разной национальности, расы, веры.

• Опрятным и ухоженным. Внешность журналиста должна располагать к себе собеседника.

• Креативным. На одну тему в голове должно держаться несколько идей.

Права и обязанности журналиста определены законом (Гл.5, Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 13.06.2023) «О средствах массовой информации»).

23 июня 1994 года Конгрессом журналистов России был принят Кодекс профессиональной этики российского журналиста Союза журналистов России.

В Самаре журналистов готовят: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный социально-педагогический университет,Тольяттинский государственный университет.