Аналоговые частоты будут продлеваться не на 2 года, как заявлялось ранее, а до конца 2023 года!

Для продления срока действия разрешения на использование радиочастот необходимо в срок до 20.07.2023 (включительно) подать в Роскомнадзор заявление на продление срока действия разрешения.



В заявлении на продление срока действия указываются:

— сведения о пользователе радиочастотным спектром (из разрешения),

— радиослужба (радиовещательная),

— номер и сроки действия решения ГКРЧ (от 19.08.2009 до 31.12.2023 № 09-04-01),

— категория сети электросвязи (сеть связи общего пользования),

— номер и дата лицензии на оказание услуг связи (указывается сведения о действующей лицензии на предоставление услуг связи для целей эфирного вещания).

— сведения о транслируемом общеобязательном общероссийском канала (наименование канала в соответствии с лицензией на осуществление теле- или радиовещания, в случае вещания такого канала).

— наименование субъекта РФ, на территории которого установлен передатчик (из разрешения),

— номер продлеваемого разрешения,

— заявляемый срок действия (не более 31.12.2023).

Заявление подается в электронной форме через ЕПГУ, через Портал заявителей, либо на бумажном носителе по адресу 109992, г. Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.2.

*Информация Национального Агентства Телерадиовещателей