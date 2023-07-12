Президентом НАТ избран Алексей Малинин

14 июня состоялось заседание правления Национальной ассоциации телерадиовещателей, которое поддержало кандидатуру Малинина А.В. и рекомендовало вынести на рассмотрение съезда НАТ вопрос о его избрании. Большинством голосов (72из79),Малинин А.В. был избран Президентом НАТ.



«В первую очередь, хочу поблагодарить всех коллег за доверие и поддержку. Для меня это большая честь и ответственность, продолжить дело Эдуарда Михайловича Сагалаева — основателя и бессменного руководителя НАТ», — прокомментировал Алексей Малинин.

Александр Широких, исполнительный вице-президент – генеральный директор НАТ: «Очень рад, что подавляющее большинство членов Правления НАТ и ее членов поддержали кандидатуру Алексея Малинина на пост Президента НАТ! Уверен, огромный опыт работы Алексея Весьмировича по обе стороны отрасли: на госслужбе и в медиахолдингах поможет НАТ получить новое дыхание, вместе мы сможем продолжить защищать интересы отрасли, а также запустим новые проекты, призванные в целом повысить уровень российского телевидения».

Алексей Весьмирович Малинин родился 4 июня 1960 года в Москве. Окончил Московский институт радиоэлектроники и автоматики (МИРЭА) по специальности «Проектирование и технология радиоэлектронных средств». В медиаотрасли начал работать с 1992 года. С 1998 г. по 2000 г. являлся заместителем гендиректора телекомпании НТВ. С 2000 г. работал заместителем генерального директора ВГТРК. В 2008 г. возглавил РТРС. В 2010-2012 гг. занимал должность заместителя главы Минкомсвязи. С 2012 г. работал советником генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», с 2013 г. являлся председателем совета директоров «НТВ-Плюс». В настоящее время – генеральный директор «ВЦИОМ Медиа», член Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (ФКК), член Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента, член Совета по премиям в области СМИ Правительства РФ . В НАТ с 1995 г., в 2002 г. был избран вице-президентом НАТ. Имеет государственные награды и благодарности Президента Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ.

Справка:

Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) — крупнейшее в России профессиональное некоммерческое объединение вещательных компаний. Организация создана 31 августа 1995 года. В состав НАТ входят федеральные медиахолдинги и телеканалы, тематические телеканалы, региональные телерадиокомпании. Ассоциированными членами НАТ являются поставщики контента, поставщики оборудования и системные интеграторы.

Бессменным президентом ассоциации с момента ее основания являлся Эдуард Сагалаев (1946 – 2023). НАТ защищает права и интересы вещательных компаний на федеральном и региональном уровнях, участвует в разработке законодательной базы СМИ и массовых коммуникаций, программ развития цифровых ТВ-технологий, совершенствования порядка лицензирования телерадиовещания. Главные проекты и мероприятия ассоциации: Международный Конгресс НАТ, фестиваль детских медиа «Включайся», фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени», Национальная премия в области тематического телевидения «Золотой луч», Премия имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения, образовательные проекты «Академия НАТ» и «Школа НАТ».