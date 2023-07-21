ПОПУТНОГО ВЕТРА!

При информационной поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России стартует XXIII Всероссийская Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого.



Официальный организатор – «Центр-музей Владимира Высоцкого» г. Самара.

Официальная поддержка: Министерство спорта Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».

Партнеры регаты:

–Самарская областная Федерация парусного спорта,

я/к «Дружба» (г.Тольятти), Федерация парусного спорта г.Самары, я/к «Волга» (г.Самара), я/к «Семь футов» (г. Владивосток), «Калининградский областной яхт-клуб» г.(Калининград).

– ООО «Фордевинд-Регата» СПБ, ООО «Волга-Документ», ПАО «Куйбышевазот», яхтенный журнал «Тарпон» СПБ, ООО «Байт».

Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2000 года. Это одно из крупнейших событий в мире отечественного парусного спорта, объединяющее яхтсменов из различных городов страны. Ежегодно заявки на регату подает огромное число спортсменов и любителей парусного спорта. В 2022 году в регате приняло участие порядка около 850 участников (на 300 судах).

Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР по парусу, яхтенному капитану Всеволоду Ароновичу Ханчину. В 60-х годах Всеволод Ханчин вместе с другими членами ГМК-2 организовывал концерты Высоцкого в Куйбышеве, на протяжении многих лет являлся президентом «Центра-музея В.Высоцкого». Созданная им регата стала общественным и культурным достоянием не только Самары, но и России. Всеволод Ханчин был отмечен Знаком «За выдающийся вклад в развитие Олимпийского движения».

ГОНКА В САМАРЕ (25.07.2023 г.)

Гонка среди крейсерских яхт по короткой дистанции (2,5 морские мили) состоится

25 июля 2023 года в водной акватории Саратовского водохранилища, о.Голодный напротив набережной Самары. В соревнованиях примут участие более 20 экипажей из Самары, Тольятти, Сызрани.

На регате разыгрываются призы: Переходящий Кубок полномочного представителя президента России в Федеральном собрании РФ, переходящий Кубок Губернатора Самарской области, переходящий Кубок Главы г.о.Самары. Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями. Экипажи, занявшие вторые, третьи места в каждой группе крейсерских яхт, награждаются памятными призами.

Главный приз – сертификат на 20 000 рублей, учрежденный ООО «Фордевинд — Регата» г. Санкт-Петербург, – достанется победителю в абсолютном зачете.

По завершению состоятся торжественное награждение и вручение призов. Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями. Экипажи, занявшие вторые и третьи места в каждой группе крейсерских яхт, награждаются памятными призами.

Программа мероприятия в Самаре:

15.00 – 15.45 – работа мандатной комиссии, прием заявок на участие в гонке.

16.00 – старт гонки;

19.00 – награждение.

24.07.2023 впервые за долгое время в Самаре юноши и девушки соревнуются в гонках в классах «Оптимист» (юноши, девушки), «Кадет» (общий зачет на яхте 2 чел.).

ГОНКА В ТОЛЬЯТТИ (22.07.2023г.)

Тольяттинская гонка среди крейсерских яхт состоится 22 июля 2023 года в акватории Жигулевского моря напротив яхт-клуба «Дружба». Старт в 11.00. Длина дистанции — около 20 морских миль. По завершению состоятся награждение, вручение призов. Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями. Экипажи, занявшие вторые и третьи места в каждой группе крейсерских яхт, награждаются памятными призами.

23.07.2023 юноши и девушки соревнуются в гонках в классах «Оптимист» (юноши, девушки), «Кадет» (общий зачет на яхте 2 чел.).

Регата широко освещается в СМИ

Информационную поддержку оказывают: Самарское областное отделение Союза журналистов России, ГТРК «Самара», ТК «Самара-ГИС», ТРК «Губерния», ТРК СКАТ, «ЛАДА-Медиа», печатные издания: «Волжская коммуна», «Комсомольская правда», «Самарская газета»; информационные порталы: samaragis.ru, guberniatv.ru, samru.ru, 63.ru, ВолгаНьюс.РФ, sonkosamregion.ru, tltgorod.ru, tlt.ru и др.

Оргкомитет регаты:

Людмила Ханчина («Центр-музей В.Высоцкого» г.Самара) – E-mail: yachtor@mail.ru +7-927-298-24-77

Елена Абкина – пресс-секретарь, +7-917-159-00-20, E-mail: e_abkina@mail.ru

Елена Чеботарева –гл.судья соревнований (г. Самара) – (846) 225-30-06 .

Алексей Козлов – зам.гл. судьи, (г. Тольятти) +7-902-377-67-01.

Координаторы по работе со СМИ (аккредитация):

Шишкина Елена – 89272676004,

Ерофеева Елена – 89171182463.