С 18 по 24 сентября 2023 года состоится XXVII Форум современной журналистики «Вся Россия-2023» (12+) в городе Сочи, в котором примут участие журналисты из всех регионов России.

Двадцать седьмой Форум вновь станет самым заметным событием политической и культурной жизни страны.



В качестве докладчиков и экспертов на Форуме выступят авторитетные политики, ученые, деятели культуры. На многочисленных площадках Форума пройдут лекции, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки.

Форум пройдет в гостинице «Жемчужина», расположенной по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 3.

ВНИМАНИЕ: Заселение участников Форума «Вся Россия – 2023″: 18 сентября, выезд 24 сентября.

Торжественная церемония открытия Форума запланирована на 19 сентября, закрытия – на 23 сентября 2023 года.

Условия участия в Форуме:

– проживание в номере Стандарт 1-местный – 9 500 руб. в сутки;

– проживание в номере Стандарт 2-местный – 6 000 руб. в сутки с каждого участника.

В стоимость проживания входит трехразовое питание.

– доплата за размещение с ребенком до 4 лет без предоставления места – бесплатно (питание не входит)

– доплата за размещение с ребенком с предоставлением дополнительного места в номере от 4 до 10 лет – 1 600 руб., старше 10 лет – 2 700 руб. в сутки, включая завтрак, дополнительно оплачивается обед – 1 100 руб., ужин – 1 000 руб. (для детей от 3 до 10 лет: обед — 550, ужин – 500)

Кроме того, каждый участник оплачивает аккредитационный взнос в размере 9500 руб.

Проезд участников к месту Форума – за счёт участников.

Заявки на участие принимаются по e-mail: 84956372395@mail.ru до 03 сентября 2023 г.

Возможна оплата за наличный расчет только в Москве в бухгалтерии СЖР.

Количество номеров ограничено.

Раннее заселение возможно только при наличии свободных номеров.

Договоры будут заключаться с АНО «Проекты СЖР», просим обратить внимание, что данная организация находится на УСН (упрощенная система налогообложения).

Также дан старт профессиональному творческому конкурсу Медиафорума «ВСЯ РОССИЯ – 2023». Обращаем Ваше внимание, что в конкурсе могут принимать участие только аккредитованные на Форуме сотрудники средств массовой информации.

Традиционно в дни форума «Вся Россия» будет работать выставочно-презентационная площадка.

Для участия необходимо до 20 августа заполнить ЗАЯВКУ.

Место резервируется после оплаты аренды/застройки.

Презентации проектов, регионов, медиа — публикуются в Программе форума. Приоритет на проведение презентаций у участников выставки.

В рамках форума пройдёт Конкурс на «Лучший стенд» и «Лучшую презентацию».

Монтаж и оформление стендов 18 сентября.

Торжественное открытие Выставочно-презентационной площадки 19 сентября в 9:00

Демонтаж 23 сентября с 13:00

По вопросам размещения, проведения презентаций, включения в Программу форума, а также за консультацией относительно застройки, обращаться к куратору выставочно-презентационной площадки, секретарю СЖР Серебряному Роману Александровичу

https://ruj.ru/news/xxvii-forum-sovremennoi-zhurnalistiki-vsya-rossiya-2023-20114