Самарец, родившийся не в Самаре

Сегодня исполнилось бы 90 лет знаменитому писателю и журналисту Эдуарду Кондратову (23 июля 1933г. — 9 ноября 2010г.). Это человек, который прославил наш город на всё советское пространство. Среди самых популярных его работ – «знаковые» исторические детективы 20-го века: «Тревожные ночи в Самаре», «По багровой тропе Эльдорадо», эпопея «Жестокий год». Сценарист, сорежиссёр и исполнитель одной из ролей в сериале о самарских чекистах «Тревожные ночи в Самаре». Заслуженный работник культуры России, член Союза писателей и журналистов СССР и России, лауреат Всесоюзных литературных премий, премии областного Союза журналистов «Золотое перо».

Эдуард Михайлович Кондратов родился в городе Могилёв в семье служащих. В 1956 году закончил Ленинградский госуниверситет (отделение русского языка и литературы). Позже работал учителем сельской школы в Омской области (1956-1958), был заместителем редактора районной газеты, корреспондентом омской газеты «Молодой сибиряк». В 1961 году Эдуард Кондратов переехал в Куйбышев, где стал работать заведующим отделом, заместителем главного редактора газеты «Волжский комсомолец» (1961-1968), старшим редактором Куйбышевского телевидения (1968-1970). Кроме того, Эдуард Михайлович долгое время оставался собкором газеты «Известия» по Туркмении, Молдавии и Куйбышевской области. С 1959 года Эдуард Михайлович начинает писать прозу. Всесоюзную известность автору приносит самая первая его книга — приключенческая повесть «По багровой тропе в Эльдорадо».

Фильм по книге Э.Кондратова «Тревожные ночи в Самаре» (1969-1970), один из первых советских сериалов, буквально всколыхнул жителей Куйбышева и всего Советского Союза. Телесериал был снят на Куйбышевской студии телевидения. Авторы сценария, Эдуард Кондратов и Владимир Сокольников, взяли за основу подлинные события: контрреволюционный заговор 1921 года. Фильм снимался и смотрелся «на одном дыхании». «Тревожные ночи в Самаре» вышли на экраны страны 31 января 1970 года. Премьера на первой программе Центрального телевидения Советского Союза была шумной, рецензии — положительными. После нескольких показов на ЦТ фильм шёл по региональным каналам от Кишинёва до Ашхабада. Прототипами главных героев были обычные люди, которых многие самарцы отлично помнили с 20-х годов. Многие телезрители, посмотревшие этот фильм, даже предпринимали пешеходные прогулки по тем улицам города, на которых действовали персонажи фильма.

Большой популярностью также пользовались книги «Птица войны», «Десант из прошлого», «Покушение на зеркало» и многие другие.

Корифей самарской журналистики, урожденный самарец, Борис Кожин: «Кондратов — самарец. Нет, родился он не в Самаре. Но стал самарцем. Самарцем до мозга костей. А я таких людей люблю. Я их коллекционирую. Ну, скажем, Алабин. Алабин — подольский. Петр Владимирович Алабин. Краеведческий музей его имени. Родился в Подольске. Самарец чистый! Ну или Ратнер, например. Георгий Львович Ратнер. Совсем не из Самары. Самарец и самарец… И Кондратов — самарец. Нет, родился он в Могилеве. Но стал самарцем. Как и городской голова Петр Владимирович Алабин, хирург Георгий Львович Ратнер, ракетостроитель Дмитрий Ильич Козлов или создатель уникальных авиационных моторов Николай Дмитриевич Кузнецов. Родились совсем не в Самаре. Но стали самарцами. От Волги что ли это, от Жигулей…

Кондратов уезжал из Самары. Работал не в Самаре. Но где бы он ни работал, он и там был самарцем и учил своих читателей воспринимать мир по-самарски. Широко, вольно, не обижаясь на других людей и ни в коем случае не по-снобистски. Антиснобизм (этот термин придумал Борис Свойский) — одна из главных черт самарца. В Эдике Кондратове снобизма не было ни грамма!»

В Самаре чтут память о своем талантливом земляке. По инициативе областной организации Союза журналистов России в 2011 Кондратову присвоено звание «Почетный гражданин города Самары» (посмертно); издана книга «И все же… быть добру!», в которую вошли его журналистские произведения; в 2012-м установлена памятная мемориальная доска на доме, где жил писатель. Кроме того, Областной Союз журналистов и Администрация г.о. Самара ежегодно проводят конкурс в области журналистики и литературы имени Эдуарда Кондратова.

Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров счи тает, что пример блестящих самарских журналистов, каким был Эдуард Кондратов, вдохновляет профессиональное сообщество и сегодня: «Это был совершенно удивительный человек. Он является очень важным маяком честности, таланта и доброты. Его книга называется «И все же… быть добру!». На мой взгляд, это может быть девизом для всей журналистики.»