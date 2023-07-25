Учебный центр Союза журналистов России и Союз журналистов Подмосковья продолжает серию бесплатных вебинаров этого года.

26 июля в 13.00 коллеги из Подмосковья приглашают к участию в вебинаре «Защита репутации: противодействие фейкам и информационным вбросам».



Ссылка на вебинар: https://pruffme.com/landing/u2724464/tmp1689671993

Предварительная регистрация не нужна.

Спикер – Василий Богданов, генеральный директор коммуникационного агентства «План А». Специалист по PR и противодействию дезинформации. Опыт работы в сфере медиа — более 9 лет.

Темы обсуждения:

1. Типы и стратегии применения фейков и вбросов и противодействие им;

2. Основные ошибки и как их избежать;

3. Прогнозирование информационных рисков и предотвращение ущерба;

4. Тайминги информационных ответов;

5. OSINT: методы и инструменты поиска информации и фактчекинга. Научимся искать данные о других и противодействовать поиску информации о нас.