ОРГАНИЗОВАНА ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Сегодня в 12.00 начнется он-лайн трансляция круглого стола «Роль СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса-2023».

Присоединиться к мероприятию можно по ссылке: https://telemost.yandex.ru/j/77954544950918

3 августа в Доме журналиста пройдет круглый стол «Роль СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса – 2023».

Организаторы: Общественный штаб Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году, Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы:

1. Информирование или агитация.

2. Периоды избирательной кампании.

3. Критерии информационных материалов.

4. Информирование в единый день голосования.

Вести «круглый стол» будут Покровский Павел Александрович, председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, и Ирина Владимировна Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.