1 августа в Союзе журналистов России состоялась презентация нового проекта СЖР — Национальной премии в области развития связей с общественностью «Золотая стратегия».

Премией будут награждаться лучшие специалисты по связям с общественностью, агентства, проекты, команды.

Премия «Золотая Стратегия» призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг, профессиональной деятельности коммуникационных агентств, формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций.

Премия направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью.

Придумать название премии помог искусственный интеллект,

-Мы долго думали над названием и решили спросить искусственный интеллект. Он ответил нам — «Золотая стратегия». Видимо, он понял, что у пиарщиков и сотрудников пресс-служб должна быть своя стратегия, чтобы всего добиться», — отметил глава СЖР Владимир Соловьёв.

Прием заявок стартовал 1 августа и продлится до 1 сентября.

В экспертный совет вошли: генеральный̆ директор международной̆ медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский, главный редактор еженедельного журнала «Профиль» Александр Белоновский, Генеральный директор Информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов, Член Академии Российского телевидения, издатель газеты «Ведомости», генеральный директор АО «Бизнес Ньюс Медиа» Михаил Нелюбин, зампред СЖР Алексей Вишневецкий, управляющий делами Союза Денис Токарский, секретари СЖР Юлия Загитова и Роман Серебряный. Председатель экспертного совета – глава СЖР Владимир Соловьёв.

Победители будут выбраны в восьми номинациях: «Развитие территорий», «Лучшая коммуникационная стратегия», «Продвижение бизнеса», «Общественно-значимые проекты», «Корпоративные медиа», «Антикризисный PR», «Образовательные проекты», «Коллаборация года». Также будут вручены персональные премии — «Стратег года», «GR-специалист года» и «Первооткрыватель года».

«На рынке, правда, много хороших людей, которых нужно награждать, нужно показывать, какой бывает пиар — что он бывает не только черный, но и позитивный. Мы решили на секретариате СЖР, что все начинается сегодня. Поэтому вы уже можете посмотреть сайт и увидеть, как можно подать заявку», — сказала секретарь СЖР Юлия Загитова на презентации премии.

Ознакомиться с положением и подать заявку можно на сайте премии.

Награждение победителей состоится на открытии Форума современной журналистики «Вся Россия-2023» (12+) в Сочи.

https://ruj.ru/news/premiya-szhr-zolotaya-strategiya-20173