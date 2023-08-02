ПРОГРАММА круглого стола «Роль СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса – 2023».

3 августа в Доме журналиста пройдет «круглый стол«.

Тема: «Роль СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса – 2023».



ПРОГРАММА:

11.00 — 12.00 Регистрация участников

12.00 — 13.15 Работа «круглого стола»

Приветственное слово Ирины Владимировны Цветковой, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Вступительное слово Покровского Павла Александровича, председателя Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году.

Выступление СПИКЕРОВ:

— Брод Александр Семенович – председатель Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» (ВКС).

- Трошина Светлана Павловна – член Избирательной комиссии Самарской области.

- Шаповалов Владимир Леонидович – заместитель директора Института истории и политики МПГУ (ВКС).

- Полянский Виктор Владимирович – сопредседатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году.

- Николаева Галина Юрьевна – сопредседатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году.

- Долонько Лев Викторович – член Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году.

Обсуждение.

Подведение итогов.

13.15 — кофе-брейк.

В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы:

1. Информирование или агитация.

2. Периоды избирательной кампании.

3. Критерии информационных материалов.

4. Информирование в единый день голосования.

Организаторы: Общественный штаб Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году, Самарское областное отделение Союза журналистов России.

ПРИГЛАШАЕМ СМИ НА МЕРОПРИЯТИЕ!

О своем участии просим сообщить по электронной почте: dj179@mail.ru, spress@samtelecom.ru , указав название организации (СМИ), должность, Ф.И.О., тел. контакта, или по телефону 8(846) 332-02-72, 332-68-39; 8-917-164-07-85 – Проскурина Ирина (пресс-секретарь Самарского областного отделения Союза журналистов России).

Место проведения: г. Самара, ул. Самарская, 179 (Дом журналиста).