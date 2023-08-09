Приглашаем на творческую встречу c Александром Дымниковым!

10 августа в Доме журналиста (ул. Самарская, д.179) будем встречать гостя из северной столицы — председателя регионального отделения Союза фотохудожников России г. Санкт-Петербурга Александра Александровича Дымникова. Начало в 18.00.



Тема встречи: «ПРОЕКТЫ В ФОТОГРАФИИ»

Александр Дымников расскажет о технологии творчества, представит проекты авторской печати:

«Космические пейзажи»,

«Панорама Петербурга»,

«Рис» (проект посвящен выращиванию риса в горных районах Вьетнами),

«Храмы Русского Севера»,

«Северный Кавказ»,

«Королевство Занскар в Гималаях» и др.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение Союза журналистов, РО Союза фотохудожников России г.Самара.

ПРИГЛАШАЕМ на ТВОРЧЕСКУЮ ВСТРЕЧУ с АЛЕКСАНДРОМ ДЫМНИКОВЫМ!

Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru и по тел. 8(846)332-68-39, также можно написать сообщением в нашем сообществе в ВК.

СПРАВКА:

Александр Александрович Дымников — член Союза Фотохудожников России с 2006 года. С 2009 года – заместитель Председателя, в январе 2015 года избран Председателем Союза фотохудожников Санкт-Петербурга.

В 1984 окончил физический факультет ЛГУ и до 1992 года работал в ГОИ им.С.И.Вавилова научным сотрудником. Занимался фундаментальными вопросами структуры стеклообразного состояния. Опубликовал несколько работ.

В 1980-е годы увлекался спортивным горным туризмом, совершил более 40 горных и горнолыжных походов. Группы с его участием дважды побеждали на чемпионатах Ленинграда по горному туризму. Были совершены первопрохождения перевалов на Памире и Кавказе. Среди маршрутов Александра – пересечение Гималаев на велосипеде, вело и горные походы по заполярной Швеции, Норвегии и Исландии, байдарочные походы по Ладоге и Белому морю, скалолазание в Доломитовых Альпах, трекинги и восхождения в Непале, лыжный поход на Северный полюс.

Принимал участие в ряде экспедиций с целью поиска следов технологий древних цивилизаций в Перу, Боливии, Египте, Сирии, Ливане, Иране, Турции, Греции и Израиле.

Фотографией начал заниматься в школе, в начале 1970-х годов. В середине 1980-х годов посещал фотоклуб при ДК им. Горького. Его горные пейзажи экспонировались в те годы на городских и всесоюзных фотовыставках. На всесоюзных конкурсах туристской фотографии его работы награждались дипломами (1986- диплом II степени, 1987 – диплом I степени – за лучшую фотографию). В 2006 году на выставке в Петропавловской крепости, посвященной Петербургу, его работа заняла 1 место.