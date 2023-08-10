ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Вчера был юбилей у замечательной женщины, члена Союза журналистов России, профессионала высокого класса, «Журналиста с большой буквы», обладателя «Золотого пера губернии» Елены Борисовны Орловой.



Своей профессиональной и общественной деятельностью она внесла большой вклад в развитие телевизионной журналистики самарского региона. Елена Борисовна много лет посвятила телевидению, работала заместителем генерального директора по общественному вещанию на ТК «СКАТ», заместителем главного редактора редакции информационно-аналитического вещания ТК «Губерния», была советником генерального директора по связям с общественностью и СМИ в ООО «Газпром газораспределение Самара». Последние восемь лет ее трудовая деятельность тесно связана с ТК «Самара-ГИС», сейчас она – руководитель направления по специальным проектам.

Среди ее работ – знаковые для нашей области проекты: «Лица Победы», «Имена Победы», «Самара — город трудовой доблести», «Неизвестные страницы истории Запасной столицы», «Парад Памяти», «Это наша Победа! Это надо сберечь!», «Читаем Толстого», «Студвесна», «Самара многонациональная», «Самарское знамя».

Елена Орлова – член Правления Самарского отделения Союза журналистов, активно участвует в жизни Союза, в таких ключевых проектах как акция «Благородство», «Добрые новости», Фестиваль Прессы, медиафорумы. Обладая большим опытом и педагогическим даром, Елена Борисовна с удовольствием проводит мастер-классы, выступает в качестве спикера на семинарах, помогает начинающим журналистам.

Сегодня еще раз присоединяемся ко всем многочисленным поздравлениям.

Дорогая Елена Борисовна! От всей души поздравляем Вас с Днем Рождения! Пусть же всегда будет вдохновение и жизнь наполняется позитивом! Здоровья Вам! Всех благ!

Ваш Союз журналистов