Помогите семье Евгения Чубачкина!

Друзья, случилось горе в нашем журналистском сообществе – 3 августа 2023 года скоропостижно скончался Евгений Анатольевич Чубачкин. Не стало добрейшего человека, нашего товарища, который совсем недавно был полон творческих планов и сил, ходил на работу, звонил своим друзьям, коллегам, заботился о родных, поздравлял с праздниками, писал книги…

У Евгения остались жена, дочь, старенькая мама. Семья оказалась в тяжелом положении – похороны сильно подкосили бюджет.

Коллеги, если есть возможность, помогите семье Евгения!

Средства можно перевести по номеру телефона 8-934-00-00-163 в системе СБП. Получатель – Наталья Евгеньевна Зонова (дочка Евгения Анатольевича Чубачкина).

Любое участие будет важно. Вся надежда на вашу отзывчивость.

Евгений Анатольевич Чубачкин – член Союза журналистов России. Работал в газете «Будни», был автором многих известных публикаций, вел криминальную хронику, в последнее время трудился в пресс-службе одной из строительных компаний Самарской области. Занимался литературной деятельностью, он – автор книг «Ремесло окаянное», «Самарская губерния – край родной» (1,2 части), «Конструктор космической верфи», «Два года в аду», «Встать! Суд идет!», «Скорая помощь спешит на помощь», «Во имя жизни без наркотиков», «Томашев колокол», «По самарским чудесам» (в соавторстве), автор серии публикаций журнала «Самарские судьбы».