Самарскому журналисту Илье Круговому, проходящему службу в зоне СВО, Самарский Союз журналистов отправил письмо и посылку с продуктами и предметами первой необходимости. Свой привет и гостинцы передала и редакция издания «Комсомольская правда — в Самаре».



Текст письма:

Здравствуй, дорогой Илья!

Пишут тебе твои коллеги из Самары. С волнением пишем тебе эти строки.

Казалось бы, что совсем недавно ты принял решение участвовать в СВО. И вот уже пролетело несколько месяцев. За это время многое что произошло и в стране, и у тебя, и у нас, в Самаре.

В мае в Струкачах мы проводили наш Фестиваль Прессы. Он был посвящен 105-летию Самарского отделения Союза журналистов России. И мы, конечно же, вспоминали о тебе. Ну, а если точнее, постоянно думаем о тебе, переживаем. И вот сейчас, когда появилась возможность, отправляем тебе весточку.

Илья, мы читаем твой Телеграмм-канал, узнаем новости с фронта, в том числе благодаря и тебе. Понимаем, как непросто сейчас на передовой. Вместе с тобой переживаем потери. Прими наши соболезнования в связи с гибелью твоих товарищей: командира Евгения Бровко, заместителя командующего батальона Шатуры…

В своих интервью ты задаешь вопрос добровольцам: «Как пришло желание пойти на СВО?», понимая, что у каждого свои причины. Ты тоже решился на такой серьезный поступок.

Выполняя свой гражданский долг, ты еще и выполняешь долг профессиональный: рассказываешь о том, о чем знаешь не понаслышке, что самому приходится испытывать. Твои публикации – это правда, это реальность. Это заслуживает уважение.

Дорогой Илья, знай, мы с тобой! Мы ждем тебя домой, в Самару! Надеемся, что следующий Фестиваль Прессы мы проведем вместе. Пусть Ангел-хранитель не покидает тебя и твоих сослуживцев!

Твой Союз журналистов, 11 августа 2023 г.

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Посылку с письмом Илье отвезет Артур Маливанчук, член Правления Самарского областного отделения СЖР, председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Офицеры России». Артур занимается сбором гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР, помогает российским военнослужащим.

От коллектива редакции издания «КП-Самара» к Илье Круговому обратилась руководитель проектов «КП-Самара» Ольга Афанасьева: «Вместе с Союзом журналистов передаем свой журналитский рабочий привет Илье Круговому, нашему коллеге замечательному, герою наших статей. Илья, успехов! Надеемся, что наши небольшие презентики согреют душу вечером и, может быть, пригодятся в рабочей деятельности. Наверно, там блокноты летят, буквально».