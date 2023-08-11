ГОСТЬ ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Вчера в Доме журналиста прошла встреча с удивительным человеком — Александром Дымниковым, физиком по образованию, художником по духу, фотопутешественником по сути, человеком науки и творчества.



Неординарная личность! Открыт к диалогу, предлагает совместные проекты.

Члены Фотообъединения и все присутствовавшие просто в восторге от его лекции и презентаций.

А вообще-то это был живой разговор. Узнали много полезного о технологии творчества, о том как подключать правое полушарие и избавлять от доминанты левого.

Санкт-Петербург + Самара равняется СОЮЗ!

Подробности в следующих публикациях.