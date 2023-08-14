В Доме журналиста прошла творческая встреча «Проекты в фотографии»

Творческая встреча, организованная Самарским областным отделением СЖР, Фотообъединением Союза журналистов и Союзом фотохудожников России реготделений г.Самары, г.Санкт-Петербурга, была посвящена теме «Проекты в фотографии».

Лекцию на эту тему вел гость из Сантк-Петербурга – Алексанр Дымников.

Александр Дымников – зампредседателя Союза Фотохудожников России, председатель Союза фотохудожников Санкт-Петербурга. Физик – по образованию, художник – по духу, фотопутешественник – по сути, человек науки и творчества. Фотографией занимается более пятидесяти лет, принимал участие в ряде экспедиций с целью поиска следов технологий древних цивилизаций в Перу, Боливии, Египте, Сирии, Ливане, Иране, Турции, Греции и Израиле.

На встрече с самарскими фотографами и журналистами Дымников показал передвижную авторскую выставку и представил несколько своих проектов: «Космические пейзажи», «Панорама Петербурга», «Рис» (проект посвящен выращиванию риса в горных районах Вьетнама), «Храмы Русского Севера», «Северный Кавказ», «Королевство Занскар в Гималаях».

Во второй части встречи представители творческих союзов обсудили возможности совместной творческой деятельности. Александр Дымников предложил самарскому Союзу фотохудожников и Фотообъединению принять участие в проектах Союза фотохудожников России. В частности, в проекте, посвященном 1000-летию Суздаля, празднование которого будет отмечаться в 2024 году.

Самарское областное отделение СЖР, Фотообъединение Союза журналистов благодарят Александра Александровича Дымникова за обмен опытом, интересный лекционный материал и эстетическое наслаждение от работ, продемонстрированных автором во время встречи.

Примечательно, что творческая встреча состоялась в год 105-летия Самарского областного отделения СЖР и год 15-летию Фотообъединения СО СЖР. Областной Союз журналистов, Фотообъединение на протяжении многих лет проводят свои творческие проекты: конкурс фотографии «Самарский взгляд», итоговые и тематические выставки, фототуры, мастер-классы, экскурсии, творческие встречи. В год 15-летия Фотообъединения была организована выставка «ФотоГрани» в ИП «Россия – моя история», передвижная фотовыставка в Краеведческом музее Волжского района в селе дубовый Умет, серия мастер-классов и творческих встреч. Сейчас готовится фотоальбом, посвященный 15-летию Фотообъединения, а также выставка «Люди России» и многе другое.

Подробности о встрече читайте в августовском номере издания «Свежая газета. Культура» (№ 12 (254) от 24.08.2023 г.)