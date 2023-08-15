Илья Круговой, боец и журналист, получил наш Привет из Самары

Илья Круговой, проходящий службу в зоне СВО, получил наше письмо и посылку с продуктами и предметами первой необходимости. Свой привет и гостинцы передала и редакция издания «Комсомольская правда — в Самаре».



Текст письма:

Здравствуй, дорогой Илья!

Пишут тебе твои коллеги из Самары. С волнением пишем тебе эти строки. Казалось бы, что совсем недавно ты принял решение участвовать в СВО. И вот уже пролетело несколько месяцев. За это время многое что произошло и в стране, и у тебя, и у нас, в Самаре.

В мае в Струкачах мы проводили наш Фестиваль Прессы. Он был посвящен 105-летию Самарского отделения Союза журналистов России. И мы, конечно же, вспоминали о тебе. Ну, а если точнее, постоянно думаем о тебе, переживаем. И вот сейчас, когда появилась возможность, отправляем тебе весточку.

Илья, мы читаем твой Телеграмм-канал, узнаем новости с фронта, в том числе благодаря и тебе. Понимаем, как непросто сейчас на передовой. Вместе с тобой переживаем потери. Прими наши соболезнования в связи с гибелью твоих товарищей: командира Евгения Бровко, заместителя командующего батальона Шатуры…

В своих интервью ты задаешь вопрос добровольцам: «Как пришло желание пойти на СВО?», понимая, что у каждого свои причины. Ты тоже решился на такой серьезный поступок.

Выполняя свой гражданский долг, ты еще и выполняешь долг профессиональный: рассказываешь о том, о чем знаешь не понаслышке, что самому приходится испытывать. Твои публикации – это правда, это реальность. Это заслуживает уважение.

Дорогой Илья, знай, мы с тобой! Мы ждем тебя домой, в Самару! Надеемся, что следующий Фестиваль Прессы мы проведем вместе. Пусть Ангел-хранитель не покидает тебя и твоих сослуживцев!

Твой Союз журналистов.

11 августа 2023 г.

Посылку с письмом Илье отвез Артур Маливанчук, член Правления Самарского областного отделения СЖР, председатель СРО ОО «Офицеры России», полковник внутренней службы в отставке. Артур занимается сбором гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР, помогает российским военнослужащим. В сентябре-октябре прошлого года Артур вместе с другими членами журналистского сообщества организовал Акцию «Журналисты Самары журналистам Снежного и Мариуполя».

От коллектива редакции издания «КП-Самара» к Илье Круговому обратилась руководитель проектов «КП-Самара» Ольга Афанасьева: «Вместе с Союзом журналистов передаем свой журналистский рабочий привет Илье Круговому, нашему коллеге замечательному, герою наших статей. Илья, успехов! Надеемся, что наши небольшие презентики согреют душу вечером и, может быть, пригодятся в рабочей деятельности…».

В понедельник, 14 августа, от Ильи Кругового пришел ответ – на своей страничке в группе ВК Илья написал: «Сегодня в ЛНР прибыл десант из Самары. Приятно было увидеть тех, кого последний раз видел в Самаре едва ли не год назад, да и то на официальных мероприятиях. Мой старый знакомый, приятель, можно сказать, председатель Президиума СРО Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук привез мне посылки от Самарского РО Союз журналистов России. Председателю реготделения Ирине Владимировне Цветковой ОГРОМНОЕ спасибо не только за посылки, но и за книги «Товарищ, генерал», ибо даже тут высокие военачальники, прознав про моё творчество, просили себе экземпляр). Особенно тронула папка, в которую были вложены статьи о моей скромной персоне. Рад был видеть и своих старых знакомых — депутата Самарской Губернской Думы Виктора Александровича Воропаева и члена президиума СРО Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Андрея Анатольевича Королева. Развиртуализировался и со своими интернет-друзьями — Михаилом Чудаковым и Михаилом Стрельцовым, которые дадут концерт в зоне СВО. Респект, мужики! Отдельное спасибо редакции газеты «Комсомольская правда», которая, судя по содержимому посылок, помогала их комплектовать».