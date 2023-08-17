Стартовал приём заявок на сценарную лабораторию «Формула пути»

Союз кинематографистов России открывает прием заявок в лабораторию «Формула пути» для сценаристов. Призовой фонд — 4 миллиона рублей. Свои синопсисы и сценарии могут прислать кинокомпании, а также отдельные авторы без возрастных ограничений.



Работы будут рассматриваться в следующих категориях:

«Игровое полнометражное кино и сериалы»

«Документальное полнометражное кино и сериалы»

«Анимационное полнометражное кино и сериалы»

Подать заявку можно до 15 сентября 2023 г. через платформу script.moviestart.ru

Приоритетные направления лаборатории «Формула пути»:

Индустриальное кино (кино, в котором главные герои являются представителями рабочих и инженерных специальностей).

Детское и семейное кино (полнометражные фильмы и сериалы, рассчитанные на зрителей детского и юношеского возраста).

Кино как фактор, создающий инвестиционную привлекательность регионов России (полнометражные фильмы и сериалы, раскрывающие потенциал регионов России, как в области туризма и культурного обмена, так и в областях промышленного и сельскохозяйственного новаторства).

Работа лаборатории пройдет в несколько этапов:

– прием заявок, проведение открытых мастер-классов (14 августа – 15 сентября 2023 года);

– отбор участников лаборатории (16 сентября – 20 сентября 2023 года);

– проведение закрытых теоретических и практических занятий для участников лаборатории (21 сентября – 8 октября 2023 года);

– отбор шорт-листа по итогам оценки проектов кураторами (9-11 октября 2023 года);

– проведение практических консультаций от кураторов лаборатории для участников шорт-листа (12 октября – 31 ноября 2023 года);

– очный этап лаборатории, включающий финальный питчинг (в рамках срока с 1 декабря по 28 декабря 2023 года).

Призовой фонд лаборатории составляет 4 млн рублей. Победителями по результатам питчинга станут авторы четырех проектов. Обязательным условием участия является очное присутствие на питчинге.

Дмитрий Якунин, заместитель исполнительного директора ФПРК: «Успешно проведенная лаборатория в прошлом году показала потенциал молодых авторов со всей страны. В этом году мы хотим расширить формат, добавив анимационные и документальные проекты, сконцентрируясь при этом на приоритетных не только для Фонда, но и для всей отрасли направлениях – детском и семейном, индустриальном и туристическом кино».

Напомним, что впервые лаборатория «Формула пути» была проведена ФПРК во второй половине 2022 года. Участие в питчинге приняли авторы 14 проектов, вошедших в шорт-лист, пять из которых подписали соглашения о сотрудничестве с ведущими продюсерскими компаниями.

Лаборатория проводится с целью поддержки российских авторов, а также формирования новых трендов отечественного кинематографа и поддержки позитивного имиджа России в информационном пространстве.

Фонд поддержки регионального кинематографа учрежден Общероссийской общественной организацией «Союз кинематографистов Российской Федерации» 18 февраля 2022 года. Основными целями Фонда являются поддержка и развитие регионального кинематографа, повышение его конкурентоспособности, а также популяризация регионального кино в России и за рубежом.

Основные проекты Фонда – конкурс документальных фильмов «Россия-взгляд в будущее», прием заявок на который идет до 31 августа 2023 г., форум регионального кинематографа «Новый вектор», «Питчинг региональных киностартапов».

https://ruj.ru/events/announcements/startoval-priem-zayavok-na-stsenarnuyu-laboratoriyu-formula-puti-20230