Ушел из жизни Валерий Ржевский

17 августа 2023 года в возрасте 50 лет скончался самарский журналист Ржевский Валерий Валериевич.

Валерий более двадцати лет работал в сфере журналистики. Обладал аналитическим складом ума, хорошей эрудицией, писал блестящие материалы на экономическую и финансовую темы, рассказывал об экономической жизни самарского региона. Примерно с 1999 по 2004 годы работал в общественно-политическом еженедельнике «Репортер». Затем работал в газете «Время», изданиях «Московский комсомолец в Самаре», «Волжская коммуна» и др. Участвовал в различных медиапроектах.

По словам родственников, в последние годы Валерий был серьезно болен, и ему требовалось лечение.

17 августа у Валеры случился сердечный приступ, который привел к летальному исходу. У Валерия остались жена, двое детей, пожилой отец.

Друзья и коллеги скорбят в связи с уходом Валерия Ржевского и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Прощание пройдет 19 августа (в субботу) с 11.00 до 12.00 в поминальном доме по адресу г. Самара, ул. Лунная, 1а.