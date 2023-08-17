НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

«Герой нашего времени» — это фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов, созданный Национальной ассоциацией телерадиовещателей для привлечения внимания телевизионных и производящих компаний к программам и фильмам, связанным с подлинными человеческими ценностями. В настоящее время на конкурс поступило более 300 работ. Идет этап работы жюри. В состав членов жюри вошли председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, член Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, Генеральный директор ООО «Лада Медиа» Ирина Денисова.



В шорт-лист народной номинации «Мой герой» фестиваля “Герой нашего времени” вошли девять работ.

Работы от следующих телеканалов:

Татмедиа (Казань)

Репортер 73 (Ульяновск)

Ариг Ус (Улан-Удэ)

БСТ (Братск)

Толк (Барнаул)

РБК Пермь

ОТР

Про Астрахань

Елена Котова

Смотрите и голосуйте сердцем!

Голосование идет в ВК .

Победитель будет объявлен 22 августа в Тольятти.