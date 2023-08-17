НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

«Герой нашего времени» — это фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов, созданный Национальной ассоциацией телерадиовещателей для привлечения внимания телевизионных и производящих компаний к программам и фильмам, связанным с подлинными человеческими ценностями. В настоящее время на конкурс поступило более 300 работ. Идет этап работы жюри. В состав членов жюри вошли председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, член Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, Генеральный директор ООО «Лада Медиа» Ирина Денисова.
В шорт-лист народной номинации «Мой герой» фестиваля “Герой нашего времени” вошли девять работ.
Работы от следующих телеканалов:
Татмедиа (Казань)
Репортер 73 (Ульяновск)
Ариг Ус (Улан-Удэ)
БСТ (Братск)
Толк (Барнаул)
РБК Пермь
ОТР
Про Астрахань
Елена Котова
Смотрите и голосуйте сердцем!
Голосование идет в ВК .
Победитель будет объявлен 22 августа в Тольятти.