Новости Союза

НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

«Герой нашего времени» — это фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов, созданный Национальной ассоциацией телерадиовещателей для привлечения внимания телевизионных и производящих компаний к программам и фильмам, связанным с подлинными человеческими ценностями. В настоящее время на конкурс поступило более 300 работ. Идет этап работы жюри. В состав членов жюри вошли председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, член Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, Генеральный директор ООО «Лада Медиа» Ирина Денисова.

герой нашего времени

В шорт-лист народной номинации «Мой герой» фестиваля “Герой нашего времени” вошли девять работ.

Работы от следующих телеканалов:
Татмедиа (Казань)
Репортер 73 (Ульяновск)
Ариг Ус (Улан-Удэ)
БСТ (Братск)
Толк (Барнаул)
РБК Пермь
ОТР
Про Астрахань
Елена Котова

Смотрите и голосуйте сердцем!

Голосование идет в ВК .

Победитель будет объявлен 22 августа в Тольятти.