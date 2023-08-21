В Тольятти начал работу Фестиваль социальных программ и телефильмов “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ”. Сегодня на фестивальной площадке встретились жюри, организаторы, участники. Второй год подряд «Герой нашего времени» проходит на Самарской земле.



Начав в 2007 году свой путь в Москве, фестиваль прошел в Самаре, Твери, Туле, Ростове-на-Дону, Уфе, Астрахани, Пензе, Ижевске, Санкт-Петербурге, Калуге, Анапе и продолжает «путешествовать» по России. Ежегодно участие в фестивале принимают федеральные и региональные телекомпании, производящие компании, продюсерские центры, журналисты и режиссеры, которые представляют программы и фильмы, связанные с подлинными человеческими ценностями.