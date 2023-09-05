2 сентября в самарском Доме офицеров открылись выставки «Жены героев» и «Лица армии», организованные «Комитетом семей воинов отечества Самарской области». В экспозициях представлены фотографии женщин, чьи близкие защищают Родину в зоне специальной военной операции или погибли, исполняя свой долг. В открытии выставки приняла участие председатель Самарского отделения Союза журналистов Ирина Цветкова.



В качестве почетных гостей мероприятие также посетили: первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Владиславович Кудряшов, руководитель КСВО Екатерина Игоревна Колотовкина, член Общественной палаты РФ, автор проекта «Жены героев», председатель попечительского совета БФ «Радость» Эллина Азарова и мама, потерявшая единственного сына, но ставшая матерью тысячам воинов — Валентина Лещенко; председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Геннадьевна Сидухина; руководитель БФ «Радость» Светлана Полдомасова.

Проект «Жены героев» родился в Самарской области год назад и получил одобрение губернатора Дмитрия Азарова. Основная цель проекта — поддержать участников СВО и женщин, которые ждут своих защитников дома. Самарский проект, за короткое время приобретший федеральный масштаб, по достоинству оценил президент России Владимир Путин. Главе государства его представил Дмитрий Азаров во время рабочей встречи в Москве в октябре прошлого года.

На фотовыставке этого года можно увидеть и снимки военнослужащих 2-й гвардейской армии, сделанные «за ленточкой».

За минувший год выставки «Жены героев» прошли в 83 регионах России. В создании экспозиций приняли участие более десяти тысяч женщин.