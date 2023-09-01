Объявлен конкурс на соискание Премии имени Б.А. Кожина

На днях в Самаре состоялось открытие мемориальной доски Борису Александровичу Кожину. В связи с этим знаковым событием и в память об этом человеке и его делах, напоминаем, что в мае этого года книготорговая компания «Метида» и Самарская областная универсальная научная библиотека учредили ежегодную Областную творческую премию имени Б.А. Кожина, призванную сохранить и приумножить наследие летописца Самарского края.

Партнер проекта — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Задача Премии – стимулировать создание и публикацию творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие и процветание региона по различным направлениям, таких как культура, наука, образование, благотворительность, производство, услуги, медицина, спорт и т.д.

Премия учреждена книготорговой компанией «Метида» при поддержке министерства культуры Самарской области и Самарской областной универсальной научной библиотеки. Организационные

Приглашаем журналистов и всех, кто близок слову и перу,

принять участие в конкурсе на соискание Премии имени Б.А. Кожина

Прием работ начинается 1 сентября