Объявлен конкурс на соискание Премии имени Б.А. Кожина

На днях в Самаре состоялось открытие мемориальной доски Борису Александровичу Кожину. В связи с этим знаковым событием и в память об этом человеке и его делах, напоминаем, что в мае этого года книготорговая компания «Метида» и Самарская областная универсальная научная библиотека учредили ежегодную Областную творческую премию имени Б.А. Кожина, призванную сохранить и приумножить наследие летописца Самарского края.
Партнер проекта — Самарское областное отделение Союза журналистов России.
Задача Премии – стимулировать создание и публикацию творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие и процветание региона по различным направлениям, таких как культура, наука, образование, благотворительность, производство, услуги, медицина, спорт и т.д.
Премия учреждена книготорговой компанией «Метида» при поддержке министерства культуры Самарской области и Самарской областной универсальной научной библиотеки. Организационные
Приглашаем журналистов и всех, кто близок слову и перу,
принять участие в конкурсе на соискание Премии имени Б.А. Кожина
Прием работ начинается 1 сентября
- Ежегодный призовой фонд – 100 000 рублей.
- Прием конкурсных работ проводится по 31 октября текущего года.
- В жюри конкурса на соискание Премии входят представители Самарской областной универсальной научной библиотеки, книготорговой компании «Метида», Самарского областного отделения Союза журналистов России, Союза писателей Самарской области и семьи Бориса Александровича Кожина.
- Материалы принимаются на адрес: premium@metida.ru
- Справки по телефону 8927 755-65-39 (секретарь оргкомитета Премии Пикулик Маргарита Ароновна).