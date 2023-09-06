Самарское отделение Союза журналистов России — победитель конкурса социальных проектов.

5 сентября Самарское областное отделение Союза журналистов России в числе победителей конкурса социальных проектов СОНКО 2023 участвовало во встрече с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Юрьевичем Богдановым.

Наше отделение получило диплом Победителя Конкурса за социальный проект «Добрые новости».



Оценивалось 215 заявок, допущенных к участию. Конкурсной комиссией было признано победителями 64 проекта. Победителями стали организации из 18 муниципальных образований Самарской области.

Справка

Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется при поддержке Правительства Самарской области и Союза журналистов России с 2012 года. В рамках проекта этого года состоялись конкурсы социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурс юных журналистов «Юнкор», конкурс социального плаката, интерактивный конкурс лучшего реализованного социального проекта, тематические лектории с участием федеральных и региональных экспертов.

Под эгидой «Добрых новостей» прошла серия тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. Лектории были организованы с привлечением региональных и федеральных экспертов и направлены на подготовку «бойцов информационного фронта».

Участниками проекта «Добрые новости» стали федеральные, региональные, муниципальные, школьные, студенческие и корпоративные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.).

В рамках проекта также прошли социальные рекламные кампании участников проекта и победителей конкурсов.

Проект «Добрые новости» — это сквозной проект всех общественных инициатив, грантов, программ, т.к. он направлен на освещение социальной деятельности в целом, формирование активных участников процесса создания и распространения информационных поводов.