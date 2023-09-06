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Самарское отделение Союза журналистов России — победитель конкурса социальных проектов.

5 сентября Самарское областное отделение Союза журналистов России в числе победителей конкурса социальных проектов СОНКО 2023 участвовало во встрече с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Юрьевичем Богдановым.
Наше отделение получило диплом Победителя Конкурса за социальный проект «Добрые новости».

Оценивалось 215 заявок, допущенных к участию. Конкурсной комиссией было признано победителями 64 проекта. Победителями стали организации из 18 муниципальных образований Самарской области.

победитель соц проектов добрые новости

Справка

Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется при поддержке Правительства Самарской области и Союза журналистов России с 2012 года. В рамках проекта этого года состоялись конкурсы социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурс юных журналистов «Юнкор», конкурс социального плаката, интерактивный конкурс лучшего реализованного социального проекта, тематические лектории с участием федеральных и региональных экспертов.

Под эгидой «Добрых новостей» прошла серия тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. Лектории были организованы с привлечением региональных и федеральных экспертов и направлены на подготовку «бойцов информационного фронта».

Участниками проекта «Добрые новости» стали федеральные, региональные, муниципальные, школьные, студенческие и корпоративные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.).

В рамках проекта также прошли социальные рекламные кампании участников проекта и победителей конкурсов.

Проект «Добрые новости» — это сквозной проект всех общественных инициатив, грантов, программ, т.к. он направлен на освещение социальной деятельности в целом, формирование активных участников процесса создания и распространения информационных поводов.